Henstedt-Ulzburg

Heiko Evermann, Sprecher des AfD-Kreisverbandes, ist sauer und wundert sich. Grundsätzlich, so der Ellerauer, sei es das demokratische Recht einer demokratischen Partei wie der Alternative für Deutschland, Veranstaltungen ungestört abzuhalten. Evermann will den von AfD-fernen Kreisen bekannt gegebenen Termin am 31. Oktober für einen Kreisparteitag im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg weder bestätigen noch dementieren. Er äußere sich nicht dazu. Dennoch wundert Heiko Evermann sich, wie mögliche Termine, die mit dem Rathaus der Großgemeinde abgemacht werden, an die Antifa weitergegeben werden würden.

AfD wundert sich über Bekanntgabe der Termine

„Wiederholt werden Terminanfragen durchgestochen“, erklärt Evermann auf Anfrage von KN-online. Bereits bei den vorherigen AfD-Veranstaltungen im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg seien Termine auf unbekanntem Weg an die Gegner der rechtspopulistischen Partei gelangt – und der Widerstand nahm Fahrt auf. Jedes Treffen – ob intern oder mit auswärtigen Gästen – wird in Henstedt-Ulzburg mit einer Gegendemonstration begleitet. In der Regel sichern zahlreiche Polizeibeamte die Veranstaltungen und trennen die jeweiligen Gruppen.

„Beim letzten Mal habe ich schon bei der Verwaltung im Rathaus nachgefragt, wie es passieren kann, dass unsere Termine bekannt werden“, sagt Heiko Evermann. Man habe ihm erklärt, dass man sich das auch nicht erklären könne. „Das ist ein Verstoß gegen den Datenschutz“, meint Evermann. Er sieht nicht in der AfD ein Leck. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass eines unserer Mitglieder unsere Termine an die Antifa weitergibt.“ Das Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg kann von jeder demokratischen Partei gemietet werden.

Bündnis aus Henstedt-Ulzburg plant Demonstration

Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt will die Rechtspopulisten – sollten sie sich denn tatsächlich am 31. Oktober im Bürgerhaus treffen – „laut empfangen“. Möglicherweise in dieser Woche, so eine Sprecherin, werde man noch entscheiden, was man am Halloween-Tag auf die Beine stellen werde.

AfD-Sprecher Heiko Evermann weist darauf hin, dass ein linkes Bündnis, das für Demokratie demonstriere, eine Partei nicht davon abhalten dürfe, ihre Rechte wahrzunehmen. Die Polizeipräsenz bei AfD-Veranstaltungen sei inzwischen bedauerlicherweise normal. Auch Demonstrationen seien ein übliches Bild. „Man gewöhnt sich daran.“ Die AfD im Kreis Segeberg hat nach Auskunft von Heiko Evermann knapp 100 Mitglieder.

Noch kein Prozesstermin für Totschlag-Verfahren

Vor fast genau einem Jahr war es am Rande einer Veranstaltung der Alternative für Deutschland im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg zu einem Zwischenfall gekommen. Ein junger Mann aus dem Kreis Segeberg soll am 17. Oktober 2020 einen schweren Geländewagen auf einen Fußweg gelenkt und dort vier Personen angefahren und verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat im Juni Anklage erhoben. Der Vorwurf lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Die Staatsanwaltschaft geht nach zahlreichen Zeugenvernehmungen davon aus, dass der Angeschuldigte in Absicht gehandelt habe und in Kauf genommen habe, einen Menschen tödlich zu verletzen. Der Täter soll, so heißt es aus dem Kreis der AfD-Gegner, dem rechten Milieu angehören.

Opfer sind nicht nur Zeugen, sondern Nebenkläger

Lea Otten, Richterin und Sprecherin am Landgericht Kiel, kann noch keinen Termin für die Verhandlung nennen. „Bislang steht sowohl eine Terminierung durch die Kammer, wie auch eine Eröffnungsentscheidung noch aus“, teilt Otten mit. Die Opfer werden als Nebenkläger und nicht nur als Zeugen dem Prozess beiwohnen. „Zwischenzeitlich hat zum Teil eine Beiordnung von Nebenklagevertretern stattgefunden“, erklärt Gerichtssprecherin Otten.