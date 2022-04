Aufregung am Großen Segeberger See: Mit einem Großaufgebot suchten Rettungskräfte aus Bad Segeberg und Umgebung am Donnerstagabend anderthalb Stunden lang nach möglichen Verunglückten. Die Meldungen hatten sich zeitweilig überschlagen. Auslöser war unter anderem ein herrenloses Surfbrett.