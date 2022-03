Bornhöved

Seit fast einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Auch im kleinen Bornhöved sind inzwischen die ersten Flüchtlinge untergebracht. Am Sonntag, 27. März, veranstalten die Gemeinde, die Kirche, Schule, Kitas und die Landfrauen einen Spendentag für die Ukraine-Hilfe – mit Spendenlauf, Friedenscafé, Musik und Überraschungen.

„Der Anstoß kam von der Sventana-Schule“, berichtet Bornhöveds Pastorin Ulrike Egener. Auf dem Gelände der Schule und in den Straßen darum herum wird sich das Fest abspielen ab 14 Uhr.

Allein zum Spendenlauf erwartet Egener 150 bis 200 Menschen. Plakate und Anmeldungen wurden in den Kitas der Gemeinde und in Geschäften verteilt, auch in den sozialen Netzwerken kursiert die Veranstaltung. „Für die Kinder gibt es eine kleine Runde auf dem Sportplatz der Schule“, erklärt Egener. Für die Erwachsenen und Jugendliche wird eine „Puddingrunde“ um die Schule ausgewiesen.

Spendenlauf in Bornhöved für Ukraine-Hilfe

Bei der Anmeldung vor Ort erhalten die Teilnehmer einen Zettel, auf dem sie ihre Sponsoren eintragen – und was diese pro gelaufener Runde spenden wollen. Das Prinzip ist bewährt, um an Schulen Geld für bestimmte Projekte zu sammeln. Laufen sonst aber nur Schüler, die oft von ihren Eltern und Familienmitgliedern gesponsert werden, kann dieses Mal jede und jeder mitmachen.

Ab 14 Uhr beginnt die Anmeldung, der Startschuss fällt um 14.30 Uhr. „Wenn jemand später losläuft, ist das auch kein Problem, es geht ja um die gute Sache“, sagt Pastorin Egener. Es sei auch nicht relevant, wie langsam oder schnell eine Runde absolviert werde. Die Feuerwehr wird den Lauf betreuen und zum Beispiel die gelaufenen Runden auf der Laufkarte der Teilnehmer markieren. Bis 17 Uhr kann gelaufen werden.

Im Idealfall sind die Sponsoren dann vor Ort, um die erlaufene Spende der Teilnehmer auszuzahlen. „Größere Summen können aber auch überwiesen werden“, erklärt Egener. Das Kirchenbüro könne auch Spendenquittungen ausstellen.

Friedenscafé in der Sventana-Schule und Musik

Wer nicht laufen will, kann das Friedens- und Spendencafé in der Schulmensa genießen – und auch damit helfen. „Die Landfrauen stellen Kuchen und Torten“, sagt Ulrike Egener. Von der Offenen Ganztagsschule werden außerdem Waffeln zubereitet. Sämtliche Erlöse des Cafés kommen ebenfalls der Ukraine-Hilfe zu Gute. Das Geld soll an das Deutsche Rote Kreuz für die Flüchtlingsbetreuung hier gehen, aber auch an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe für die Ukraine-Hilfe im Land und den Grenzregionen, berichtet Egener.

Musikalische Unterhaltung zum Spendentag kommt unter anderem von einem Gospelchor, zudem wird ein Pianospieler da sein. „Und es sind weitere Überraschungen geplant“, sagt Ulrike Egener. Es soll ein unterhaltsamer Nachmittag werden für das Dorf und die Besucher.

Damit auch Senioren mit Bewegungseinschränkung teilnehmen können, sind am Sonntag der Bürgerbus und Fahrzeuge der Kirchengemeinde im Einsatz. Wer abgeholt werden möchte, meldet sich im Kirchenbüro unter Telefon 04323/901211. Egener: „Natürlich werden die Senioren auch wieder zurückgebracht.“