Bad Bramstedt

In Bad Bramstedt gibt es weiter eine große Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine. Nachdem vor gut einer Woche bereits ein Hilfstransport mit Sachspenden nach Polen gefahren war, verkaufte am Sonnabend eine Grundschulklasse Kuchen und Waffeln, um die Einnahmen zu spenden. Wenige Schritte weiter grub Bauhofleiter Marcel Möller Rosen aus dem Roland-Beet aus, um sie gegen Spenden an die Bürger zu verkaufen. Er wurde sie reißend los.

Grundschullehrerin Sarah-Lena Menken erzählte, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, hätten Madita und Tjorven aus der 4b der Grundschule Am Bahnhof sie zu Hause angerufen. Die junge Frau unterrichtet in der Klasse Sachkunde. „Sie wollten unbedingt etwas unternehmen. Wir haben das Thema dann im Unterricht behandelt und die Idee entwickelt, selbst Spenden zu sammeln“, so die Lehrerin. Ein Marktstand war schnell besorgt, die Eltern backten Kuchen, auf dem Wochenmarkt wurden Waffeln gebacken und bemalte Steine waren auch im Angebot.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ende des Vormittags waren 1463,70 Euro in der Kasse. „Die Eltern wollen es auf 1500 Euro aufstocken“, so Sarah-Lena Menken. Der Betrag wird auf das Hilfskonto der Stadt Bad Bramstedt eingezahlt, das sie gemeinsam mit der Partnerstadt Drawsko Pomorskie eingerichtet hat (IBAN: DE80 2305 1030 0000 1005 01, Stichwort: Drawsko).

Neue Pflanzen für Bad Bramstedts Wahrzeichen

Kaum weniger Geld in die Kasse brachte die Aktion von Bauhofleiter Marcel Möller. Er will das Beet um den Roland neu bepflanzen, so wie es im letzten Jahr schon mit zahlreichen anderen Beeten in der Stadt geschehen ist.

Die Rosen, die seit Jahrzehnten um Bad Bramstedts Wahrzeichen wachsen, wollte er eigentlich an die Bad Bramstedter verschenken. Wegen des vielen Leids in der Ukraine kam ihm dann aber die Idee, die Rosen gegen Spenden abzugeben. Vielleicht wurde er auch gerade deshalb die Rosen so schnell los.

Sarah-Lena Menken und die Klasse 4b der Grundschule Am Bahnhof verkauften auf dem Wochenmarkt Kuchen, Waffeln und bemalte Steine, um den Ukrainern zu helfen. Quelle: Einar Behn

Heide Krenzke und ihr Lebensgefährte Arthur Schroedter „kauften“ zwei Rosen. „Die kommen in unseren Garten“, erzählte Heide Krenzke. Das sei doch eine gute Idee von der Stadt, meinte sie.

Das fanden wohl auch knapp 50 andere Bürger und Bürgerinnen die zusammen rund 100 Rosen mitnahmen. 1402 Euro kamen zusammen. Auch dieses Geld wird auf das Spendenkonto der Stadt eingezahlt.