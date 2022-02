Die Aktivregion Holsteiner Auenland mit Sitz in Bad Bramstedt kann in den Jahren 2023 bis 2027 2,5 Millionen Euro an EU-Gelder für öffentliche und private Zwecke ausschütten. Erstmals sollen an der Entscheidung der Mittelvergabe die Bürger mitwirken. Bis zum 14. Februar läuft eine Online-Befragung.