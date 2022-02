Kaltenkrirchen

Im Januar 2020, kurz vor dem Corona-Ausbruch in Deutschland, informierte die Holstentherme die Öffentlichkeit über ihre aktuellen Pläne: Ein neues Erlebnisbad soll entstehen. Der Baubeginn der „Paradies-Insel“ war für 2021 beabsichtigt. Doch daraus wurde nichts: „Dann kam der März 2020, als wir alle in Schockstarre fielen“, erinnert sich Holstentherme-Geschäftsführer Stefan Hinkeldey. Der Baubeginn musste Pandemie bedingt um ein Jahr verschoben werden.

„Wir starten im Frühjahr mit dem Bau der Paradies-Insel“, sagt Hinkeldey. In maximal zwei Jahren soll das neue Erlebnisbad eingeweiht werden. Die Holstentherme hat dann die doppelte Aufenthaltsfläche. „Wir werden das Thema ’Urlaub’ noch erweitern. Die Paradies-Insel wird karibisches Flair haben mit tropischen 33 Grad“, so Hinkeldey. Das neue Erlebnisbad soll von einer sieben Meter hohen Glasfront umgeben sein.

Vier Millionen als Sicherheitsaufschlag für neue Paradies-Insel

Doch nicht nur die Bauzeit hat sich verschoben, auch die Kostenplanung ist nicht mehr die alte. Ursprünglich waren acht Millionen Euro für das Großprojekt angesetzt, jetzt stehen 12 Millionen an. „Die zusätzlichen vier Millionen sind als Sicherheitsaufschlag für eventuell erhöhte Baukosten eingeplant“, erklärt der Geschäftsführer. Das sei der aktuellen Preisentwicklung bei Baumaterialien geschuldet. Ende März starten die ersten Ausschreibungen für die Gewerke.

Finanziert wird das Projekt über die Städtischen Betriebe und Fremdkapital. „Wir haben eine Marktanalyse in Auftrag gegeben und die zeigt eindeutig, dass Erlebnisbäder ein großes Potential haben“, so Hinkeldey. Das Projekt sei auf jeden Fall ein gute Investition. So bald wie möglich will er mit der Holstentherme wieder eine „schwarze Null“ erwirtschaften. Das war in den vergangenen zwei Jahren aus bekannten Gründen nicht möglich.

Sobald die Paradies-Insel fertig ist, soll das alte Erlebnisbad saniert werden. „Aber nur die Wasserflächen“, so Hinkeldey. In den beiden Pandemiejahren, vor allem im Lockdown, sei in der Holstentherme ohnehin alles „einmal umgedreht“ worden. „Es wurde viel modernisiert, auch die digitalen Prozesse.“ Außerdem habe das 155-köpfige Personal einen Anbau erhalten und hinter der Mexiko-Sauna gibt es jetzt einen Kräutergarten, der im Frühjahr bepflanzt wird. Die Kräuter sollen für die Sauna-Aufgüsse verwendet werden.

Holstentherme zu 80 Prozent auslastet

Das Erlebnisbad erholt sich gerade wieder vom Lockdown. Lange Schlangen vor dem Eingang an Schlecht-Wetter-Tagen beweisen das. „Wir sind gut ausgelastet. Seit der Wiedereröffnung am 16. Juni läuft es trotz der wechselnden Regeln ziemlich optimal“, so der Geschäftsführer. Natürlich fehlen noch etwa 15 bis 20 Prozent. Das sei wohl der derzeitigen 2G Plus-Regelung geschuldet. „Das ist aber im Moment nicht so schlimm, da wir unsere Besucherkapazität freiwillig auf 80 Prozent reduziert haben.“ Die Hygieneregeln geben das in Schleswig-Holstein zwar nicht vor – anders als in Hamburg, wo Bäder nur zu 25 Prozent belegt werden dürfen – aber als Vorsichtsmaßnahme sei das vernünftig.

„Corona ist für uns alle eine Herausforderung. Für die Gäste und unsere Mitarbeiter“, sagt Hinkeldey. Im Großen und Ganzen seien die Gäste zufrieden mit den Regeln. „Es ist ein Spagat. Es gibt jene, denen es zu locker ist und anderen ist es zu streng.“ Doch Hinkeldey ist sich sicher: „Die Menschen kommen hier her, um das Draußen mal zu vergessen und zu entspannen. Es ist schön, in die lachenden Gesichter der Besucher zu gucken.“ Seinen Mitarbeitenden ist Hinkeldey sehr dankbar. „Sie sorgen dafür, dass hier alles reibungslos läuft und sind für die leuchtenden Augen der Besucher verantwortlich.“ Seit Monaten schon machen die Mitarbeitenden mehr als zu normalen Zeiten. „Maskenpflicht, Testpflicht, alle Regeln umsetzen. Das ist nicht so einfach und ein großer Verdienst.“