Hund fällt bei Fußball-Übertragung Männer an: Drei Verletzte, Tier tot

Wittenborn

Ein dramatischer Zwischenfall ereignet sich in einer Wohnung in Wittenborn. Während einer Übertragung eines Fußballspiels am Mittwochabend kurz vor 23 Uhr fällt ein Hund drei Männer an, verletzt sie teils schwer.

Die Männer sitzen am Mittwochabend zusammen. Sie schauen sich ein Fußballspiel im Fernsehen an. Ob sie Alkohol zu sich genommen haben und welches Spiel sie sehen, kann Sandra Firsching, Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, nicht sagen.

Zu diesem Zeitpunkt liefern sich im Halbfinale der UEFA Champions-League Real Madrid und Manchester City eine extrem spannende Partie. So fallen erst kurz vor Schluss der regulären Spielzeit zwei wichtige Tore für die spanische Mannschaft.

Bei Torjubel seines Halters startet der Hund seinen Angriff

Als in Wittenborn der Halter des Hundes jubelt, soll der Hund offenbar unvermittelt von seinem Platz aufspringen und den Halter angreifen, berichtet Sandra Firsching. Um welchen Hund es sich handelt und genaue Ortsangaben will sie nicht angeben.

Nach Informationen von KN-online geht es aber offenbar um ein größeres Tier, etwa von der Statur eines Rottweilers.

Die beiden anderen Männer eilen dem Hundehalter zu Hilfe, werden aber selbst von dem Tier angegriffen. Die Männer greifen den bisherigen Ermittlungen zufolge zu einem Messer, um weitere Attacken des Hundes abzuwehren. Wie es gebaut ist und wo es liegt, kann Firsching nicht sagen. „Hierbei wird das Tier nicht unerheblich verletzt und stirbt im Anschluss.“

Hund biss in Arme und Beine der Männer

Die drei Männer erleiden zum Teil schwere Bisswunden. Die Opfer werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Offenbar sind sie an Armen und Beinen verletzt. Lebensgefahr soll keine bestehen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob der Hund in der Vergangenheit als gefährlich eingestuft wurde, versucht die Polizei derzeit zu ermitteln. Sie will auch noch den genauen Tatablauf rekonstruieren.