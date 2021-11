Gedenken an 9. November 1938 - Hunderte Gäste in Bad Segeberg: Gedenkort an alte Synagoge eingeweiht

Der 9. November ist ein Tag des Erinnerns an die Opfer der Novemberpogrome. 1938 brannten jüdische Geschäfte und Synagogen. In Bad Segeberg ist der 9. November 2021 auch ein Tag des Wiederaufbaus: Hunderte Segeberger kamen zur Einweihung eines einzigartigen Gedenkortes.