Gleich zwei musikalische Höhepunkte wurden am Wochenende in Bad Segebergs Marienkirche geboten. Nach Ende der Corona-Auflagen konnten die Ehrung der Kunst- und Kulturpreisträger des Kreises in würdigem Rahmen und das plattdeutsche Lied für den Kreis Segeberg nun auch melodisch präsentiert werden. Wer im Kirchenschiff saß und mitsang, gehörte dem Premierenchor an.