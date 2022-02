Die neue Segeberg-Hymne soll am 14. Mai uraufgeführt werden. Komponist Andreas Maurer-Büntjen braucht nur noch einen Text. In einem Wettbewerb wird deshalb ein Lied für den Kreis Segeberg gesucht – auf platt. Aber keine Angst vor Sprachbarrieren: Es gibt Hilfe bei der Übersetzung ins Niederdeutsche.

Von Nadine Materne