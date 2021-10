Bad Segeberg

„Ich will hier keine Diskussionen mit Bürgern!“, stellte Bauausschussvorsitzender Wolfgang Tödt (BBS) gleich zu Beginn des Ortstermins im Ihlwald fest. Denn er hatte zur „teilöffentlichen“ Begehung des mittleren Wanderweges am westlichen Ihlseeufer nicht nur seinen Ausschuss, sondern auch Fachleute von Stadt und Naturschutzbund eingeladen.

Sie sollten vor Ort in die Problematik einführen und an Beispielen zeigen, welche Bäume aus versicherungstechnischen Gründen zusätzlich abgeholzt werden müssten, falls es bei der öffentlichen Widmung des Wanderweges bleiben sollte – die die Stadtverwaltung auch deshalb aufheben möchte.

Bauausschuss von Bad Segeberg berät über Ihlwald-Wanderweg

Die Entscheidung, welchen Rat das Gremium der Stadtvertretung zu diesem Thema gibt, fällt erst am Mittwoch um 18.30 Uhr während der Bauausschusssitzung im Bürgersaal. Konkret geht es darum, dass im Ihlwald Bäume mit einem hohen Totholzanteil stehen, von denen bei Sturm leicht Äste abbrechen und Spaziergänger gefährden könnten.

Lesen Sie auch Sicherheit contra Artenschutz: Was wird aus Wanderweg am Ihlsee in Bad Segeberg?

Die Leiterin des Amtes Bauen und Umwelt Antje Langethal erläuterte, dies sei im normalen Wald kein Haftungsproblem. Wenn der Waldeigentümer allerdings, wie hier, Wanderwege widme und ausschildere, dann gelte eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht.

Wanderweg im Ihlwald soll zu normalem Waldweg werden

Nach der gängigen Rechtslage könnten bei einem Schadensfall Menschen Schadensersatz und Schmerzensgeld von der Stadt verlangen.

Auch dieses Schild müsste bei einer Entwidmung verschwinden. Quelle: Klaus J. Harm

Als hier Bürger Winfried Bachmann einwandte, bei Sturm gehe doch kein vernünftiger Mensch in den Wald, meinte sie: „Es gibt normale Menschen, und es gibt Versicherungen.“ Deshalb solle aus dem Wanderweg durch Entwidmung ein ganz normaler Waldweg werden.

Geschädigter Baum darf nicht gefällt werden – wegen des Spechts

Unterstützt wurde sie von Landschaftsgärtnermeisterin Kerstin Pagel. Sie ist seit drei Jahren bei der Stadt für Parks, Wälder und Wege zuständig. „Wir haben so viele Parks und touristisch genutzte Wege, die wir zwingend ständig in Ordnung halten müssen. Wer soll das überhaupt noch machen?“

Nach diesen Vorworten begann der Spaziergang mit Ortserkundung. Gleich zu Anfang entdeckte Christoph Kröger vom Naturschutzbund eine Schwarzspechthöhle in etwa zehn Metern Höhe in einem Buchenstamm. „Da kann er nur bauen, wenn der Stamm schon geschädigt oder weich ist.“ Gefällt werden dürfe der Baum aber nicht, weil der Specht unter Schutz stehe.

Kryptische Zeichen an Bäumen im Ihlwald

Kerstin Pagel erläuterte, dass man dort oben nicht mit einem Hubsteiger hinkommen könne, um nur das Totholz abzusägen. So bliebe nur abzuwarten, bis die Buche von selbst umfalle.

Im Falle einer Entwidmung müssten die Fledermaushinweistrommeln abgebaut werden. Quelle: Klaus J. Harm

Sie erklärte auch die kryptischen Zeichen, die der aufmerksame Wanderer an den Bäumen im Ihlwald entdecken kann. So bedeutet demnach eine rote Zahl, dass der Baum „abgängig“ sei. Er wird bei nächster Gelegenheit gefällt.

Gefahr: Baumstamm teilt sich in der Höhe

Ein rotes Dreieck heißt, dass der Baum gefällt werden müsste, der Artenschutz aber dagegen spricht. Das weiße T steht dafür, dass Totholz im und am Baum ist, aber der Baum stehenbleiben darf. Erst das rote T bedeutet das nahe Ende.

Das weiße T bedeutet, dass sich Totholz am Baum befindet. Buche Nr. 189 hat noch blaue Schrift, galt also als gesund, inzwischen hat sich aber der Brandkrustenpilz auf ihr angesiedelt. Bei der nächsten Musterung wird die Schrift wohl rot werden. Quelle: Klaus J. Harm

Bei Baum 189 prangt eine Zahl in Blau. Sie war beim letzten Mustern also noch als gesund eingestuft worden. Nun aber erkannten die Experten den Befall mit Brandkrustenpilzen und eine Zwieselbildung: Der Stamm teilt sich in halber Höhe. Dies spricht für eine innere Schwächung des Holzes.

200 gefällte Eschen durften nicht weggeräumt werden

Da Baum 189 aber in Fallnähe zu einer roten Ruhebank steht, müsste er gefällt werden, wenn es bei der Widmung als Wanderweg bliebe.

Bauamtsleiterin Antje Langethal möchte alle Wege erhalten, aber nicht im Schadensfall vor Gericht kommen. Quelle: Klaus J. Harm

Immer wieder kam die Runde auch auf den Bruchweg am anderen Ufer des Sees zu sprechen. Und auf die 200 Eschen, die dort gefällt wurden, aber unverarbeitet liegen gelassen worden sind. „Wir hätten gerne aufgeräumt, aber wir durften nicht“, sagte Kerstin Pagel dazu. Das Holz müsse nach den geltenden Regeln im Naturschutzgebiet verbleiben.

Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen will Mitarbeiter schützen

Bürgermeister Toni Köppen, der weitgehend schweigend am Spaziergang teilnahm, erklärte, dass die Stadt alle Wege, so auch den um den Großen Segeberger See, erhalten möchte. Er wolle nur seine Mitarbeiter vor Strafverfolgung schützen, wenn tatsächlich einmal ein Mensch zu Schaden käme.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bedauert wurde, dass einige Ausschussmitglieder bei dem informatorischen Spaziergang fehlen würden. Die Grünen etwa hatten eine Kreismitgliederversammlung, erklärte das bürgerliche Bauausschussmitglied Jochim Hollmann auf Anfrage von KN-online.