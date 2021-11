Wer ab Sonnabend in der Dämmerung an der Auferstehungskirche Nahe vorbei kommt, kann eine besondere Lichtinstallation bewundern. Die ganze Adventszeit über leuchtet der Glockenturm der Kirche in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Motiven. Pastor Ekkehard Wulf erzählt den Hintergrund der Aktion.