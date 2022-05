Bad Segeberg

Es wäre die ideale Gelegenheit gewesen, den Schurken Grinley dingfest zu machen. Bei seinem Besuch im Rathaus am Dienstagvormittag war der Mann nämlich nicht nur unbewaffnet, sondern auch vollkommen arglos. Und seine finsteren Pläne sind schließlich längst öffentlich durchgesickert. Doch die Aufgabe, dem „Ölprinzen“ die Stirn zu bieten, soll im Sommer ja schließlich Winnetou und seinem weißen Blutsbruder Old Shatterhand vorbehalten bleiben – in der neuen Inszenierung der Karl-May-Spiele.

Beim offiziellen Empfang des gesamten Ensembles im Bad Segeberger Rathaus einen Tag nach dem Beginn der Proben am Kalkberg machte Sascha Hehn, der im Stück die namensgebende Hauptrolle spielen wird, auch gar keinen so furchtbar bösen Eindruck. Entspannt plauderte er auf der Galerie im zweiten Stock nicht nur mit seinen künftigen Kontrahenten, sondern auch mit Bürgermeister Toni Köppen.

Proben am Kalkberg laufen seit Montag

Direkt nach Abschluss der Konzertsaison sind im Freilichttheater am Montag die Vorbereitungen für die neue Karl-May-Saison angelaufen. Es ist eine gute Tradition, dass das gesamte Team um die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel, dem Rathaus gewissermaßen eine Art Antrittsbesuch abstattet. Das kann schon allein deshalb nicht schaden, weil der Bürgermeister von Amts wegen zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft ist, an der die Kommune eine Mehrheit hält.

Im Laufe der Saison werden die Schauspielerinnen und Schauspieler, darunter Alexander Klaws – zum zweiten Mal seit 2019 – in der Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou und erstmals Katy Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach, noch mehrfach unten in der Stadt zu Besuch sein. In jeder Spielzeit gibt es für die Fans beispielsweise Autogrammstunden bei Möbel Kraft und im Rahmen der beliebten Aktion „Eine Stadt spielt Karl May“.

Empfang des Karl-May-Ensembles im Rathaus von Bad Segeberg. Quelle: Thorsten Beck

Davon profitiert dann immer auch die örtliche Wirtschaft, die „zwei verdammt harte Jahre“ hinter sich habe, wie Toni Köppen sagte. Dasselbe gelte selbstverständlich auch für alle Mitwirkenden, die durch Corona beruflich mehr oder weniger auf Eis gelegt waren, und die Stadt, die von der Kalkberg GmbH eine Gewinnbeteiligung, Pacht für das Freilichttheater, Gewerbesteuer und Tourismusabgabe überwiesen bekommt. In guten Zeiten sind das über eine Million Euro.

Respekt und Anerkennung zollte der Bürgermeister in diesem Zusammenhang vor allem Geschäftsführerin Thienel, die die Karl-May-Spiele „super“ durch die schwere Zeit geführt habe. 2,8 Millionen Euro Verlust mussten am Ende verschmerzt und kompensiert werden.

Bürgermeister hofft auf mindestens 300.000 Besucher

Um in einer Saison schwarze Zahlen zu schreiben, müssen mindestens 200.000 Besucher kommen. Wie sich die Menschen nach der Pandemie verhalten, ist aktuell allerdings nur schwer abzuschätzen. „Die 300.000 knacken wird dieses Jahr locker“, zeigte sich Köppen schon mal optimistisch. „Ich spüre schon überall eine riesige Vorfreude.“ Sogar bei sich zu Hause: „Meine Frau und meine Töchter fragen schon ständig nach Karten.“

Dabei liegt die Hürde für das neue Ensemble 2022 so hoch wie niemals zuvor: In der letzten Spielzeit vor der Corona-Zwangspause konnten die Karl-May-Spiele mit der Inszenierung „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ am Ende 402.110 Besucher verbuchen – und damit erstmals die 400.000er-Marke überspringen. Es war die letzte Saison des langjährigen, inzwischen verstorbenen Erfolgsregisseurs Norbert Schulze junior.

Alexander Klaws, Katy Karrenbauer und Sascha Hehn unterschrieben als erste. Quelle: Thorsten Beck

In dessen Fußstapfen als Gesamtverantwortlicher tritt nun UIrich Wiggers, der am Dienstag seinen ersten öffentlichen Auftritt für die Karl-May-Spiele absolvierte. Er stellte die einzelnen Mitglieder des Ensembles vor und fand dabei für jeden Einzelnen sehr warme Worte. Am Kalkberg könne er als Regisseur glücklicherweise nicht nur auf die Unterstützung erfahrener Mitwirkender wie Joshy Peters oder Harald P. Wieczorek zählen, sondern auch auf den Rat zweier Männer, die ebenfalls seit vielen Jahren zentrale Rollen im Team bekleiden: Produktionsleiter Stefan Tietgen und Autor Michael Stamp.

Premiere von „Der Ölprinz“ ist am 25. Juni

Mit Stamp sei er bereits seit einiger Zeit in guten Gesprächen, erzählte Wiggers. „Wann immer ich irgendeine Idee hatte, was noch ins Buch eingearbeitet werden könnte, war er sofort dazu bereit.“ Das Ergebnis wird erstmals bei der Premiere von „Der Ölprinz“ am Sonnabend, 25. Juni, ab 20.30 Uhr im Freilichttheater am Kalkberg zu sehen und zu hören sein. Gespielt wird dann bis zum 4. September insgesamt 72mal jeweils donnerstags, freitags und sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.

Karl-May-Shirts noch nicht geliefert

Einen kleinen Wermutstropfen gab es beim Rathaus-Empfang dann allerdings doch: Die klassischen Karl-May-Shirts, die traditionell jedes Teammitglied bei dieser Gelegenheit überreicht bekommt, sind noch nicht fertig. „Lieferprobleme“, wie der Bürgermeister erläuterte. „Aber warum sollte es der Stadt Bad Segeberg anders gehen als allen anderen?“

Andererseits hatte Toni Köppen damit noch ein – natürlich nicht ganz ernst gemeintes – Druckmittel in der Hand. „Nur wer sich ins goldene Buch der Stadt einträgt, bekommt später auch ein T-Shirt.“ Das Ensemble hätte sich vermutlich auch so nicht lange bitten lassen. Einer der ersten war der Ölprinz höchstpersönlich – mit Stift statt Revolver in der Hand. Es wäre die Gelegenheit gewesen.