Mit 16 schon wählen gehen, das geht bei der Bundestagswahl nicht. Aber die Gymnasiasten in Kaltenkirchen haben trotzdem Wahlbenachrichtigungen bekommen, dürfen auch einen originalgetreuen Wahlschein in die Urne werfen. Das Ergebnis der Juniorwahl gibt’s am Wahlsonntag, 26. September, um 18 Uhr.