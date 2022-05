Die Wechseljahre der Frau sind immer noch ein Tabu-Thema. Da sind sich einige Kaltenkirchenerinnen einig. Gleichzeitig gebe es kaum ein komplexeres Thema in Sachen Frauengesundheit – entsprechend groß ist der Bedarf an Aufklärung und Gesprächen. Nun können sich Frauen im „Menopausen-Café“ in lockerer Atmosphäre austauschen.