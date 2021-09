Ein eigener Kommunaler Ordnungsdienst wäre zu teuer. Jetzt hat die Stadtvertretung beschlossen, einen privaten Sicherheitsdienst zu beauftragen, freitags und sonnabends rund um die Seepromenade in Bad Segeberg nach dem Rechten zu sehen. Erstmal nur probeweise im September.

In Bad Segeberg wird jetzt an den Wochenenden patrouilliert

Sicherheitsdienst beauftragt - In Bad Segeberg wird jetzt an den Wochenenden patrouilliert

Von Thorsten Beck