Bad Segeberg

„Die Zeit des Lockdowns bot sich dafür an, die digitale Darstellung der Bad Segeberger Kulturszene zu gestalten“, sagt Christine Braun, Vorsitzende des Vereins Kulturkontor. Der verfolgt zwei Hauptziele: die finanzielle Unterstützung kultureller Veranstaltungen sowie die Förderung der Kultur durch Gespräche mit den Gruppen und den Personen, die kulturelle Angebote machen oder solche Angebote wünschen.

Die Stadt hat für die neue Online-Plattform, wie auch die Stiftung der Sparkasse Südholstein, einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit dem Eigenanteil des Kulturkontors aus Spendenmitteln in Höhe von 1000 Euro standen damit 5000 Euro zur Verfügung, um das Konzept zu realisieren.

Kein Geld aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“

„Ich freue mich, dass nun alle an einem Strang ziehen“, erklärte Braun. Vor allem nachdem wegen der schlichten Vielzahl von Anträgen beim Fonds Soziokultur im bundesweiten Förderprogramm „Neustart Kultur“ die Eingabe des Kulturkontors auf finanzielle Unterstützung abgelehnt worden sei. In den Räumen der Sparkasse Südholstein stellte sie nun das Projekt „Kulturspiegel“ vor. Johannes Hoffmann hat die Plattform technisch erarbeitet und Detlef Dreessen die Recherche für die Einträge erledigt.

Kai Gräper von der Sparkasse Südholstein stellte auf seinem Laptop das neue Projekt vor Quelle: Friederike Kramer

Auf der Homepage des Kulturkontors ist jetzt unter www.kulturkontor-badsegeberg.de der Kulturspiegel mit bisher 200 Datensätzen zu finden. Der Name soll zeigen, dass das Projekt die Kultur Bad Segebergs spiegeln soll. Zusätzlich ist ein Zugang über die App „Segeberg Info“ geplant, weitere Vernetzungen sollen folgen. Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder des Vereins Christine Braun, Patricia König als zweite Vorsitzende, Oliver Schulz als Schatzmeister, Andrea Fischer als Schriftführerin und Andreas Maurer-Büntjen als Beisitzer freuen sich aber weiterhin auch über Ansprache und Anregungen.

Die reichhaltige und vielfältige Kulturszene von Bad Segeberg ist auf der Webseite übersichtlich dargestellt. Alphabetisch geordnet, erhält der Nutzer einen Überblick der Kunst- und Kulturschaffenden in den Rubriken Musik, Bildende Kunst, Foto und Film, Literatur, Tanz, Theater, Sonstige Kultur, Veranstaltungen, Jugendkulturszene, Kulturnetzwerke, Kulturvereine und Kulturorte sowie unter „Ehemalige“ auch Infos zu Leuten wie Detlev Buck oder Joy Bogat.

Zusätzlich ist noch geplant, die Rubrik „Veranstaltungsorte“ umfangreicher als bisher zu füllen; durch Angabe konkreter Daten wie Anzahl der Sitzplätze, Größe der Bühne, Ansprechpartner, um Anbietern die Suche nach einem Veranstaltungsort auf diesem Weg zu erleichtern.

Eintrag in den Kulturspiegel ist kostenlos

Künstlerinnen und Künstler können sich per E-Mail an info@kulturkontor-badsegeberg.de um einen kostenlosen Eintrag in den Kulturspiegel bewerben. „Das gibt jedem Gelegenheit sich darzustellen. Voraussetzung ist ein regelmäßiger Bezug zu Bad Segeberg, der Wohnort ist zweitrangig,“ betont Johannes Hoffmann. Und darüber freuen sich auch die Sponsoren Dr. Stephan Kronenberg von der Stiftung der Sparkasse und Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen: „Diese Digitalisierung wird die kulturelle Szene Bad Segebergs voranbringen.“