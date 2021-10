Kaltenkirchen

„Das Impfen war der Wahnsinn“, sagt Jan Drewes. Er ist Objektbetreuer für den Ohlandpark in Kaltenkirchen und hat verantwortlich eine Impfaktion organisiert. Vier Tage war ein mobiles Ärzteteam vor Ort, zeitweise musste es von einem zweiten Team unterstützt werden. In dem leerstehenden ehemaligen Aldi-Markt hatte Drewes die Sozialräume vorbereitet, sodass das mobile Impfen gegen Corona angeboten werden konnte.

Ärzteteam begeistert von den Terminen in Kaltenkirchen

Gleich am ersten Tag vergangenen Mittwoch habe sich bereits eine halbe Stunde vor dem Start eine Schlange an Wartenden gebildet. Und so sei es bis einschließlich Sonnabend geblieben. In den vier Tagen, so Drewes, konnten 500 Menschen geimpft werden. „Der Arzt hat zu mir gesagt: Mensch, das war ja Wahnsinn!“, berichte Drewes.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei einem anderen Termin im Kreis Stormarn seien am Tag neun Impfwillige gekommen – in Kaltenkirchen 100. „Wir sind so glücklich, dass das Angebot so gut angenommen wurde“, sagt Jan Drewes.

Im November gibt es neue Impftermine im Ohlandpark

Um die zweite Impfung anzubieten, stellt der Ohlandpark im November erneut die Räume zur Verfügung. Vom 10. November bis einschließlich 13. November jeweils von 9.30 bis 17 Uhr ist das mobile Impfzentrum geöffnet. Besucher brauchen keinen Termin sondern können spontan reinschauen und sich die Spitze mit dem Impfstoff dreier Firmen abholen.