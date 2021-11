Hunderte Menschen warteten am Freitag vor dem Real-Markt in Henstedt-Ulzburg auf die Corona-Impfung. Es war die einzige offene Impfaktion im Kreis Segeberg an diesem Tag und völlig überlaufen. Bereits mittags wurden die ersten Impfwilligen nach Hause geschickt. Hier gibt es die nächsten Impfaktionen.