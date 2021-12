Auf den Booster wollen viele nicht länger warten. Das merkten auch die Organisatoren der Impfaktion am Dienstag in Klein Rönnau. Die Nachfrage war groß. Fast 140 Impfungen wurden vergeben, doch Ärztin Ilka Tornieporth konnte nicht alle Impfwilligen versorgen.

Impfaktion in Klein Rönnau: Auch im Urlaub wird geboostert

Von Nadine Materne