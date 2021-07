Kreis Segeberg

Die Coronazahlen steigen wieder im Kreis Segeberg. Die Segeberger können sich unterdessen künftig in allen drei Impfzentren in Wahlstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt auch ohne Termin impfen lassen.

Bislang war dieses Angebot begrenzt gewesen. Im Impfzentrum Norderstedt etwa wird das Präparat von Johnson & Johnson gespritzt. Hier ist für den vollen Impfschutz nur eine Dosis nötig.

Impfen ohne Termin: In Kaltenkirchen gibt es Biontech

Im Impfzentrum Kaltenkirchen gibt es ebenfalls Johnson & Johnson sowie Biontech. Bei Biontech ist stets eine zweite Spritze nötig. Pro Tag stehen maximal 150 Spritzen für Erstimpfungen zur Verfügung.

Im Impfzentrum Wahlstedt wird Johnson & Johnson verabreicht und außerdem Moderna. Auch bei Moderna ist eine zweite Spritze erforderlich.

Impfen ohne Termin erst mal bis Sonntag

Das Angebot des Impfens ohne Termin gilt erst einmal weiter bis einschließlich Sonntag, 25. Juli. Geöffnet ist hierfür jeweils zwischen 9 und 11.30 Uhr sowie 13 und 17.30 Uhr.

Die Anzahl der Impfdosen in allen Impfzentren ist begrenzt. Es sollte mit Wartezeiten gerechnet werden, teilte Kreispressesprecher Robert Tschuschke mit. Um die Wartezeit zu verkürzen, sollten möglichst ausgefüllte Unterlagen mitgebracht werden, etwa der Aufklärungsbogen. Die aktuellen Impfzahlen will der Kreis am Dienstag bekanntgeben, einen Tag später als sonst.

Auch Hamburger können hier impfberechtigt sein

Für die Impfung in den Impfzentren Schleswig-Holsteins muss ein Ausweis vorgelegt werden, mit dem der Wohnsitz in Schleswig-Holstein dokumentiert wird. Personen, die in Hamburg leben, aber hier arbeiten, können geimpft werden, sofern sie aufgrund ihres Berufs priorisiert sind. Sie müssen also einen Prioritätsnachweis eines Unternehmens aus Schleswig-Holsteins vorweisen.

Über das Wochenende haben sich 13 Menschen neu infiziert, acht am Sonnabend, vier am Sonntag und eine am Montag. Innerhalb der vergangenen sieben Tage waren es 28, nach einem Wert von 15 am Freitag. Pro 100.000 Einwohner gerechnet stieg die sogenannte 7-Tage-Inzidenz von 5,4 am Freitag auf 10,1 am Montag.

Derzeit 38 Segeberger mit Coronavirus infiziert

6932 Segeberger haben sich bislang angesteckt. 160 waren gestorben. Derzeit sind 38 Menschen infiziert (+9). Weiterhin keiner ist in einem Krankenhaus. In häuslicher Quarantäne leben müssen 161 Menschen (+4).