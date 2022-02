Impfpflicht ab März in Segeberg: Kreis rechnet mit über 1000 Ungeimpften

Kreis Segeberg

Deutlich über 1000 Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen im Kreis Segeberg werden Mitte März nicht geimpft sein, obwohl sie es sein müssten. „Wir bereiten uns auf große Zahl vor“, sagt Dr. Christian Herzmann vom Kreisgesundheitsamt.

Viele Betriebe fürchten Probleme bei der Versorgung. Denn der Kreis darf nach einer Einzelfallprüfung den Ungeimpften die Beschäftigung und das Betreten der jeweiligen Einrichtung verbieten.

Zwei Drittel der Einrichtungen erwarten Probleme wegen Impfpflicht

Während einer Videokonferenz von Dr. Herzmann mit rund 70 Vertretern aus dem Bereich erwarteten zwei Drittel deshalb Versorgungsprobleme, viele auch juristische Konflikte.

Dies muss der Kreis bei seiner Entscheidung beachten Die Beschäftigten müssen bis 15. März ihrem Arbeitgeber einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung, einen Genesenennachweis oder ein ärztliches Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können, erklärt das Bundesgesundheitsministerium. Das Kreisgesundheitsamt kann die Beschäftigung oder den Zutritt zu den Einrichtungen untersagen. Es hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Eine Rolle spielt die Art der Tätigkeit, die Infektionsgefahren, die personelle Situation in der Einrichtung und drohende Versorgungsengpässe. Weigert sich die Person dauerhaft, einen 2G-Nachweis oder ein ärztliches Attest vorzulegen, könnte ihr nach einer Abmahnung gegebenenfalls gekündigt werden.

Unter die Impfpflicht, die das Land durchsetzen will, fallen nicht nur Arbeitnehmer in Krankenhäusern, Heimen, Reha- und Dialyseeinrichtungen, sondern auch bei Hospizdiensten, Heilpraktiker, Masseure und Psychotherapeuten, nicht allerdings Apotheker, und auch nicht die Heimbewohner und Patienten selbst.

Betriebe im Kreis Segeberg rechnen mit einigen Ungeimpften

In den Kliniken, Rettungsdiensten und Heimen im Kreis Segeberg wollen einige Mitarbeiter sich nicht impfen lassen, zeigt eine Umfrage von KN-online.

„Der Anteil der ungeimpften Mitarbeiter der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) ist kleiner als ein Prozent“, sagt Sprecher Christian Mandel. Von Ungeimpften trenne sich die RKiSH aktiv nicht. „Die Gesundheitsbehörde wird die Fälle prüfen und entsprechende Maßnahmen ableiten, an die wir uns als RKiSH dann halten werden.“

Impfpflicht: Einrichtungen setzen auf Einsicht und Novavax

Der DRK-Kreisverband will Anfang März erneut die Impfquote in seinen Pflegeeinrichtungen abfragen. „Grundsätzlich gehen wir von einer Steigerung der Impfquote unserer Mitarbeiter der Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen aus“, sagt Vorstand Stefan Gerke. Mitte Januar hatten sich von den gut 725 Beschäftigten in den stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten 95,75 Prozent impfen lassen.

Bei den Segeberger Kliniken mit Sitz in Bad Segeberg sind weniger als zwei Prozent der Mitarbeiter nicht geimpft, sagt Sprecherin Lea Petzold. „Wir setzen weiter auf Aufklärung sowie den neuen Impfstoff von Novavax.“

Kreis Segeberg: Keiner wird zwangsgeimpft

Christian Herz vom Kreisgesundheitsamt stellte klar: „Eine Zwangsimpfung kommt in keinem Fall in Betracht“. Es werde also keiner festgeschnallt und ihm oder ihr zwangsweise eine Spritze verabreicht.

Dr. Christian Herzmann vom Gesundheitsschutz des Kreises Segeberg: „Wir bereiten uns auf große Zahl Ungeimpfter vor.“ Quelle: Christian Detlof

Klar sei aber auch: Wer nach dem 15. März eine Arbeit im medizinischen oder pflegerischen Bereich aufnehmen wolle, müsse auf jeden Fall geimpft sein. „Da gibt es keinen Ermessensspielraum“, sagte Herzmann.

Kreisgesundheitsamt hat Ermessensspielraum bei Handhabung der Impfpflicht

Die ungeimpften sogenannten Bestandskräfte dagegen dürfen nach dem 15. März in den Einrichtungen vorerst weiterarbeiten, bis das Kreisgesundheitsamt entschieden hat, wie es weitergeht. Sie sollen aber auf jeden Fall vom Arbeitgeber eine halbe Stunde intensiv in Hygieneregeln geschult werden.

Der Arbeitgeber müsse den Impfstatus seiner Arbeitnehmer prüfen und über ein Landesportal die Ungeimpften melden, erklärte Herzmann. Diese Nachricht gehe an das Kreisgesundheitsamt weiter. Dieses bewerte das Risiko. Unter Umständen könne die Weiterarbeit unter Auflagen erlaubt werden, oder auch nicht. „Der Ermessungsspielraum der Ämter ist relativ groß.“

Dilemma: Impfpflicht kann Versorgung gefährden

Das Dilemma: „Der Kreis soll einerseits die Impfpflicht durchsetzen, zum anderen sicherstellen, dass die Bevölkerung mit Pflegeplätzen, Eingliederungshilfen und medizinischer Betreuung versorgt wird“, sagte Herzmann. „Die Ziele widersprechen sich möglicherweise.“

Der Kreis höre die Ungeimpften schriftlich an, hoffe auf Nachimpfungen. Das Gesundheitsamt könne gegebenenfalls erlauben, dass Ungeimpfte unter Auflagen weiterarbeiten, etwa in Vollschutz oder nur in bestimmten Arbeitsbereichen. „Auch Betretungsverbot oder Tätigkeitsverbot sind denkbar.“

Kreis Segeberg droht, Polizei einzuschalten

Wenn Arbeitgebern das Attest eines Ungeimpften, er dürfe sich angeblich nicht impfen lassen, nicht glaubwürdig erscheine, könne der Kreis eine amtsärztliche Untersuchung anordnen und Polizei einschalten, erklärte Herzmann. „Wir haben eine niedrige Hemmschwelle im Kreis Segeberg, das zu tun. Die Ermittlungsbehörden haben ein Auge dafür.“

Eine vollständige Impfung heißt, die Person ist ein zweites Mal geimpft worden, informierte Herzmann. Liege sie länger als neun Monate zurück, habe der Arbeitnehmer neun Monate Zeit für die nächste Impfung. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gelte rechtlich erst einmal bis Ende 2022.