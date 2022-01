Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und Rettungsdiensten müssen bis zum 15. März ihrem Arbeitgeber einen Nachweis über eine abgeschlossene Impfung oder über eine Genesung oder ein ärztliches Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Das sagt das Ende 2021 geänderte Infektionsschutzgesetz.

Die Arbeitgeber haben nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums das zuständige Gesundheitsamt zu informieren, wenn die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt werden. Oder wenn es Zweifel an der Echtheit oder Richtigkeit der vorgelegten Nachweise gibt. Das Gesundheitsamt kann die Beschäftigung in den Einrichtungen oder den Zutritt untersagen, in denen die Nachweispflicht gilt.

Die Nachweispflichten gelten in: Krankenhäusern, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden, Rettungsdienste, sozialpädiatrische Zentren, medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen, voll- und teilstationären Pflegeheimen für ältere, behinderte oder pflegebedürftige Menschen sowie ambulanten Pflegediensten.