Bad Segeberg

Wie kann man als Geimpfter oder „Geboosteter“ bei Bedarf rasch seinen Status nachweisen? Eine Möglichkeit ist der QR-Code auf dem Handy in Verbindung mit dem Personalausweis. Eine andere das Zeigen des Impfausweises, der aber auch nicht mehr überall akzeptiert wird. Beides ist recht umständlich und für Menschen ohne modernes Handy ohnehin keine Alternative. Sie brauchen das Dokument.

Auch deshalb bietet seit Anfang Februar die Datenbank „Immunkarte.de“ eine weitere Variante an. Bei angehörigen Apotheken können Bürger ihre Nachweise einscannen lassen; die Daten werden dann an ein Portal geschickt und von dort bekommen sie die sogenannte „Immunkarte“ per Post. Die hat exakt die gleichen Ausmaße wie der Personalausweis, kann mit diesem zusammen in ein Plastiktütchen gesteckt werden und ist damit der Zugangsausweis.

Sorgen wegen des Datenschutzes

Das allerdings war Apotheker Dirk Buckenberger von der Alten Apotheke in Bad Segeberg nicht sicher genug. Ihn störte besonders, dass dabei Daten der Patienten an einen bundesweiten Anbieter gesandt werden mussten und dabei für den Zugriff Fremder frei waren. Daher entwickelte er eine eigene Idee. Er kaufte sich Software und einen speziellen Drucker, um die Karte direkt vor Ort ausstellen zu können. Seit dem 31. Januar hat er etwa 400 dieser Karten vor Ort ausstellen können.

„Wir sind bis jetzt durch die Corona-Krise einigermaßen gut durchgekommen“, sagt er. Allerdings beunruhige ihn, dass andere Geschäfte in der Innenstadt unter den Einschränkungen zum Teil sehr leiden würden. Auch das Prinzip der „Immunkarte.de“, bei dem persönliche Daten durch das Netz geschickt würden, sei nicht sein Ding. Daher orderte er einen speziellen Drucker für sein Büro. „Der hat einige Tausend Euro gekostet, zusammen mit dem Programm.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zehn Euro muss er pro Stück nehmen, will aber nicht davon profitieren. Weil er Mitglied bei den Segeberger Lions ist, bietet er den Einheimischen einen Deal an: 5 Euro pro Karte, die er ausstellt, gehen an den Lions Club Segeberg, der Rest ist für das Programm und den Drucker vorgesehen. 2000 Euro hat er inzwischen an den Lions Club gespendet, der davon unter anderem die Suchtvorbeugung der ATS unterstützt.

„Der Wunsch nach der Karte wird größer“, berichtet er. Viele ältere Segeberger hätten kein modernes Handy, auf dem sich der Impfstatus speichern ließe.

Andere Apotheken in Bad Segeberg bieten Card auch an

Auch andere Apotheken in der Stadt haben den Bedarf erkannt. Birte Eckstein von der Löwen-Apotheke berichtet, dass man dort schon seit Ende letzten Jahres Immunkarten über den Anbieter aus Leipzig anbietet. Da der Versand aber immer etwa eine Woche dauert, habe man inzwischen auch einen eigenen Drucker bestellt. Der wird wohl in der nächsten Woche kommen und dann kann man auch dort seine Immunkarte sofort mitnehmen. „Bei uns kommen jeden Tag rund vier Kunden, die danach fragen“, sagt Birte Eckstein.

Lesen Sie auch Die aktuellen Regeln im Überblick

Auch Dagmar Mortzfeld von der Engel-Apotheke bietet ihren Kunden die Karte an. „Viele Leute sind froh, wenn sie nicht immer das Handy zücken müssen und dann der Akku leer ist.“

Eine große Nachfrage verzeichnet auch Michael Noack von der Südstadt-Apotheke. „Etwa zehn Kunden kommen pro Tag und fragen nach der praktischen Karte.“ Auch er lässt sie in Leipzig drucken und per Post zusenden. „Das hat schon mal länger gedauert, aber jetzt ist die Karte spätestens nach einer Woche da“, berichtet er.

Wie steht es mit der Dauerhaftigkeit?

Bedenken haben einige andere Apotheker aber wegen der Dauerhaftigkeit der Karte. Wenn in Zukunft vom RKI immer neue Booster-Impfungen verlangt oder die Schutzdauer einer Impfung verkürzt würden, müssten sich die Bürger im schlimmsten Fall alle drei Monate eine neue Karte kostenpflichtig ausstellen lassen.

Einstweilen schaffen die ab Mittwoch geltenden Beschlüsse der Kieler Landesregierung, die den Zugang etwa zum Einzelhandel auch ohne Impfnachweis ermöglicht, zumindest ein wenig Erleichterung.