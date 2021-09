Wahlstedt/Kreis Segeberg

Ziemlich still ist es geworden in der Tennishalle in Wahlstedt. Lediglich eine von vier Impflinien ist noch geöffnet im Impfzentrum. Am Sonntag, 26. September, wird hier die letzte Spritze gesetzt, danach wird das Impfzentrum geschlossen. Ebenso die Zentren in Kaltenkirchen und Norderstedt. Mit einer landesweiten Kampagne sollten noch einmal impfwillige Menschen überzeugt werden für eine Impfung. Doch mit einem echten Schub ist nicht mehr zu rechnen.

Impfzentrum Wahlstedt: in Spitzenzeit 4400 Impfungen pro Woche

4400 Impfungen in einer Woche, das war der Spitzenwert für das Impfzentrum Wahlstedt aus dem Sommer. Inzwischen sind es nur noch ein paar Hundert Impfungen pro Woche, etwa 40 bis 50 pro Tag in Wahlstedt, sagt Jens Lorenzen, Koordinator für die Segeberger Impfzentren beim Kreis Segeberg. In Kaltenkirchen und Norderstedt sind es täglich noch knapp 90 und 100 Impfungen.

Für die letzte Woche wurden im Rahmen einer landesweiten Kampagne noch mal die Öffnungszeiten verlängert. Montag und Dienstag war das Wahlstedter Zentrum bereits geschlossen gewesen. Diese Woche steht täglich ein Impfteam ab morgens um 9 Uhr bereit. Eine Ärztin, zwei medizintechnische Fachkräfte und vier Bundeswehrsoldaten zur Unterstützung für den Ablauf.

Erweiterte Öffnungszeiten in der letzten Woche

Nur zu tun gibt es kaum etwas. Denn wegen der spontanen Öffnung diese Woche wurden keine Termine für Montag und Dienstag vergeben. Also heißt es: warten auf Spontanimpflinge.

Ärztin Meike Küstner, die mit den Impfwilligen die Aufklärungsgespräche führt, kann sich noch an ganz andere Tage erinnern: „Da haben wir hier mit vier Kollegen gearbeitet.“ Von morgens bis zum späten Nachmittag.

Ärztin Meike Küstner im Aufklärungsgespräch mit Ingrid und Stephan Kühn. Für die beiden ist es bereits die dritte Impfung. Quelle: Nadine Materne

Es war die Zeit der Online-Warteschlagen, um einen der begrenzten Termine zu ergattern. Als Impfungen nach Prioritäten vergeben wurden, Geschichten von Impfvordränglern die Runde machten. Dabei ist das erst wenige Monate her.

Impflinge haben Impfzentrum für sich allein

Inzwischen haben Impfwillige das Zentrum ganz für sich allein. Wie Stephan und Ingrid Kühn, die am Montagvormittag ins Impfzentrum kommen – sie sind die einzigen hier, abgesehen vom Personal. „Wir wollen uns die Drittimpfung holen“, sagt Kühn am Eingang. Ein junger Mann und eine junge Frau von der Bundeswehr übernehmen die Anmeldung, messen Fieber, geben Formulare aus.

Stephan Kühn ist Pflegeheimleiter. Die erste Impfung habe er im Januar erhalten, die zweite im Februar. „Das ist jetzt über sechs Monate her, es ist mir wichtig, den Impfschutz zu haben“, erklärt Kühn. „Wir sind beide noch beruflich tätig“, ergänzt Ehefrau Ingrid. „Und wir haben sieben Enkelkinder, die alle noch nicht geimpft sind.“

Das wäre in wenigen Wochen auch über den Betriebsarzt möglich gewesen, sagt Kühn. „Aber wir haben gerade Urlaub und mein Sohn war auch schon hier.“ Also haben sie die Möglichkeit nun genutzt. Eine medizinische Fachkraft fragt die beiden noch nach dem Impfstoff der Wahl: Biontech soll es werden.

Volles Impfzentrum ist nur noch eine Erinnerung

„Den haben wir beim ersten Mal gut vertragen“, antwortet das Paar auf die Nachfrage von Ärztin Küstner. „Dann wird das dieses Mal auch so sein“, sagt diese. Dass so wenig los ist, wundert Ingrid Kühn. „Das muss ja auch langweilig sein, hier kann man ja gar nichts machen.“ „Wir haben auch schon überlegt, Tennis zu spielen“, scherzt Küstner.

Seit Monaten arbeitet die Ärztin tageweise im Wahlstedter Impfzentrum neben der Arbeit in der Praxis in Bad Segeberg. „Ich wollte einfach mithelfen“, sagt Küstner. „Ich habe immer gern hier gearbeitet.“

Krankenschwester Gabi Rechner hat mehrere Monate parallel zu ihrem Job im Krankenhaus im Impfzentrum Wahlstedt ausgeholfen. „Im Juli war hier noch richtig was los.“ Quelle: Nadine Materne

Auch Krankenschwester Gabi Rechner ist eine derjenigen, die neben dem regulären Job im Impfzentrum ausgeholfen haben. „Im Juli war hier richtig noch was los“, sagt sie. Nun erhalten die Kühns von ihr die dritte Impfung. In den 15 Minuten Beobachtungszeit wird geplaudert. Daran wäre im Juli nicht zu denken gewesen. Vermutlich müsse die Impfung verstärkt zu den Menschen gebracht werden, vermutet Rechner.

Nach der Schließung: Technik wird eingelagert

Mit einem Schub an Impfwilligen rechnet Impfzentrumskoordinator Jens Lorenzen nicht mehr. Vereinzelte Meldungen über das Ende kostenloser Bürgertests oder das Ende der Lohnfortzahlungen im Quarantänefall hätten vereinzelt zu kleinen Anstiegen geführt, mehr aber nicht.

Seit Juli werden in Wahlstedt Impfungen auch ohne Termine verabreicht. Das Angebot haben in Wahlstedt bisher knapp 2800 Menschen genutzt, in Kaltenkirchen noch mal rund 5100 und 4600 in Norderstedt.

Insgesamt wurden über 170.000 Impfungen bis Ende August in den Segeberger Impfzentren gespritzt. Die weiteren Impfungen übernehmen ab kommender Woche dann überwiegend die Hausärzte. Die Impfzentren schließen Ende der Woche.

Ende des Monats läuft der Mietvertrag für das Impfzentrum Wahlstedt aus. "Dann wird hier wohl wieder Tennis gespielt", sagt Jens Lorenzen, Koordinator beim Kreis für die Segeberger Impfzentren. Quelle: Nadine Materne

„Der Mietvertrag für die Immobilie läuft Ende des Monats ab“, sagt Lorenzen. Dann wird alles abgebaut. Die Trennwände nimmt der Messebauer mit, der Kreis wird die Technik noch eine Weile einlagern, um für den Fall des Falles die Infrastruktur wieder schnell aufbauen zu können. Außerdem wird der Boden in der Tennishalle erneuert unter Kostenbeteiligung des Kreises, kündigt Lorenzen an. „Und dann wird hier wohl wieder Tennis gespielt.“