Kaltenkirchen

Die Corona-Lage und Lieferengpässe haben nach Aussage von Bürgermeister Hanno Krause dazu geführt, dass Kaltenkirchen etwas in Verzug geraten ist mit dem Kita-Ausbauprogramm. Derzeit fehlen der Stadt rund 140 Kita- und Krippenplätze. „Das kam in den vergangenen Jahren so gut wie nie vor“, so Krause.

Da der Lieferstau nun aufgelöst ist, gibt es in den kommenden Wochen gleich drei Baustellen: Erweitert werden die DRK-Kita am Zeisigring, die Kita Wiesenpark und die Tausendfüßler Kita in der Hamburger Straße. Bei letzterer wurde am vergangenen Freitag der erste Spatenstich zelebriert. Außerdem soll im Herbst mit dem Neubau einer Kita gestartet werden, ebenfalls in der Hamburger Straße. Alle vier Maßnahmen zusammen schaffen 200 neue Kita- und Krippenplätze für die Stadt.

200 neue Kita- und Krippenplätze werden in Kaltenkirchen geschaffen

In dem Kita-Anbau in der Hamburger Straße sollen zwei Elementargruppen für insgesamt 40 Kinder untergebracht werden. Der Oersdorfer Architekt Carsten Wulf plant dafür einen großzügigen erdgeschossigen Bau mit 240 Quadratmetern Nutzflächen und einer großen Terrasse. Durch einen Windfang wird der neue Teil mit dem Altbau verbunden. „Das Gebäude erhält eine Buntstein-Verblendung, die sich gut in das Gesamtbild des Schul- und Kitagebäudes einfügen wird“, so Wulf.

Für den Anbau wurden Haushaltsmittel in Höhe von 965.000 Euro bereitgestellt, wovon voraussichtlich 300.000 Euro vom Bund gefördert werden. Im Februar 2023 wird mit der Fertigstellung gerechnet.

Anke Kehrmann-Panten, Vorsitzende der Tausendfüßler-Stiftung freut sich zwar über den Anbau, denn „es fehlen Kita-Plätze überall“, doch sie sagt auch: „Das Gebäude ist das eine, das Thema Personal ist noch mal etwas ganz anderes.“ Denn da herrsche ebenfalls ein großer Mangel. „Wir suchen laufend“, sagt Kehrmann-Panten: „Das Problem ist nicht neu.“ Bürgermeister Hanno Krause kritisiert das aktuelle System: „Das Land setzt den Personalschlüssel hoch, kommt aber nicht mit der Ausbildung des Personals hinterher. Wir brauchen hier ganz schnell eine Kompromisslösung“, fordert er.

Quereinsteiger als Lösung für fehlendes Kita-Personal

Und die sehe seines Erachtens so aus, dass auch nicht-qualifiziertes, aber geeignetes Personal in den kommenden drei bis fünf Jahren in Kitas eingesetzt wird. „Ähnlich wie an den Schulen, wo wegen des Lehrermangels auch Quereinsteiger angestellt werden“, so Krause. Das Problem: „Kreis und Land müssen das finanzieren. Das tun sie bislang nicht. Da regt sich herzlich wenig“, kritisiert Krause.

Die Tausendfüßler-Stiftung ist da schon etwas weiter: „Wir stellen längst Quereinsteiger ein. Uns blieb gar nichts anderes übrig“, sagt Kehrmann-Panten. Der Kreis wisse darüber Bescheid. Die Alternative wäre: Gruppen schließen. „Wenn die Quereinsteiger fachlich begleitet werden, ist das stimmig. Diese Lösung ist wichtig. Sonst nützen uns auch die schönsten Anbauten nichts“, sagt Kehrmann-Panten.

In Kaltenkirchen gibt es derzeit 13 Kindertagesstätten, in denen insgesamt 931 Kinder im Elementarbereich, 323 Krippenkinder und 380 Hortkinder betreut werden. Hanno Krause: „Kaltenkirchen ist nach Kiel die zweitjüngste Stadt in Schleswig-Holstein. Wir freuen uns, dass wir so viele Kinder haben. Aber dann muss das Land auch dafür sorgen, dass ausreichend Personal zur Verfügung steht, um die Kinder zu betreuen.“