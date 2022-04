In Kaltenkirchen herrscht Vorfreude auf den KT-Stadtlauf

Kaltenkirchen

Nachdem der Kaltenkirchener Stadtlauf 2020 wegen Corona komplett abgesagt werden musste und es 2021 im Oktober nur eine Lightversion im Freizeitpark ohne Kinder- und Jugendläufe gab, wird die 32. Auflage des beliebten Lauf-Events endlich wieder so stattfinden, wie sie Teilnehmer, Zuschauer und Organisatoren kennen und schätzen: Am 1. Mai mit dem bewährten Wettkampfprogramm und Start und Ziel am Kaltenkirchener Rathaus.

„Wir freuen uns, dass wir den Stadtlauf in der gewohnten Form ausrichten können“, sagt Jürgen Drümmer, Abteilungsleiter der ausrichtenden KT-Leichtathletiksparte. Auch Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause ist begeistert. „Es ist einfach schön, allmählich wieder zur Normalität zurückkehren zu können“, so der Verwaltungschef.

Los geht’s um 10 Uhr mit dem 5-Kilometer-Lauf inklusive dem Schulklassenwettbewerb, anschließend (10.05 Uhr) begeben sich die Walker mit und ohne Stock auf die Strecke. Um 11.45 Uhr fällt der Startschuss zum 10-Kilometer-Lauf, es folgen ab 13.05 Uhr der Grundschullauf über 1,4 Kilometer sowie der 400 Meter lange Bambini-Sprint. Die Siegerehrungen für die einzelnen Läufe finden dazwischen statt. Die Startgebühren betragen 10 Euro (10 Kilometer), 8 Euro (5 Kilometer) und 4 Euro für die Kinder- und Jugendläufe.

Es wird auch wieder die schnellste Firma gesucht. „Die besten drei Teilnehmer jedes Firmenteams gehen in die Wertung ein“, erklärt Jürgen Drümmer. Nähere Infos gibt es in der Ausschreibung, die auf der Internetseite der KT veröffentlicht ist.

KT sucht händeringend Helfer

Damit der 32. Kaltenkirchener Stadtlauf reibungslos über die Bühne gehen kann, benötigt das Orga-Team um Drümmer und Carola Kubisch tatkräftige Unterstützung. „Wir haben rund 40 Stellen, an denen wir Straßenabsperrungen errichten. Hierfür brauchen wir noch jede Menge freiwillige Helferinnen und Helfer“, sagt Drümmer. Auch für die Verpflegungsstände und die Startunterlagenausgabe werden händeringend Helfer gesucht. „Wer uns unterstützt, bekommt ein T-Shirt, ein Lunchpaket und einen Gutschein für die Holstentherme“, sagt Carola Kubisch, die hofft, dass sich viele Freiwillige in der Geschäftsstelle per E-Mail (info@kaltenkirchener-turnerschaft.de) oder telefonisch unter 04191/31 70 melden.

Anmeldungen sind in diesem Jahr nur online möglich. Meldeschluss ist der 20. April. Nachmeldungen sind nur begrenzt möglich, jedoch nicht mehr am Lauftag selbst. Die Startunterlagenausgabe erfolgt am Sonnabend, 30. April, in der Geschäftsstelle der Kaltenkirchener TS (Marschweg 18) oder am Veranstaltungstag am Rathaus.

„Die großzügige Unterstützung vieler Sponsoren sorgt für eine erhebliche Entlastung des Veranstaltungsetats, der sich auf rund 25 000 Euro beläuft“, betont Drümmer, der sich zudem bei der Stadt Kaltenkirchen und beim städtischen Bauhof für die gute Zusammenarbeit bedankt.

Bornhöveder Q-Tri erneut abgesagt

Während in Kaltenkirchen die Vorbereitungen auf den Stadtlauf Fahrt aufnehmen, wird eine andere Traditionsveranstaltung nach 2020 und 2021 auch im Sommer 2022 ausfallen: Der Q-Tri des TSV Quellenhaupt Bornhöved. Ein Grund für die Absage des Triathlons sei die Unsicherheit über die epidemische Lage, deren Entwicklung sich so lange im voraus nicht einschätzen lasse, teilt Pressesprecher Lothar Rath mit. Außerdem habe es Veränderungen im Organisations- und Helferteam gegeben. Rath: „Wir werden die Kräfte bündeln und uns neu aufstellen, um 2023 mit dem Q-Tri wieder durchzustarten.“

Anne Pamperin