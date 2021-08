Vor vier Jahren wurde in Schmalfeld das Schlachtereigeschäft geschlossen. Nun hat Fleischermeister Sönke Wiese es wieder eröffnet. In seiner Schmalfelder Fleischmanufaktur stellt er selbst Wurstwaren her und im Geschäft können die Schmalfelder nun wieder Steak, Schnitzel und Aufschnitt kaufen.