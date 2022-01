Kaltenkirchen

Echte Leseratten haben einen Bücherei-Ausweis – denn, wie jeder weiß, in Bibliotheken werden hauptsächlich Bücher verliehen. Doch im digitalen Zeitalter kamen nach und nach auch andere Medien dazu: Hörbücher, DVDs und Computerspiele zum Beispiel. Aber wer hat schon mal einen Fenster-Sauger oder Akkuschrauber in einer Bücherei geliehen? Und wie steht es mit Jonglierbällen oder einer Ukulele?

Mehr teilen, weniger wegschmeißen

Es ist aber möglich: Derzeit läuft in der Stadtbücherei in Kaltenkirchen die Aktion „Bibliothek der Dinge“. Die große Kiste voller nützlicher und spaßiger Gegenstände kommt von der Bücherei-Zentrale Schleswig-Holstein und bleibt noch bis Anfang April in Kaltenkirchen. 14 Gegenstände sind dabei – und viele davon wurden gleich in der ersten Woche ausgeliehen.

„Mein Lieblingsgerät, ein Fenster-Sauger, ist schon weg. Den werde ich mir aber auch mal ausleihen“, sagt Bücherei-Leiterin Kerstin Tröster. „Da man Fenster ja höchstens zweimal im Jahr putzt, war ich immer zu geizig, mir so ein Gerät zu kaufen“, erzählt sie. Es jetzt ausleihen zu können, sei eine gute Sache: „Besser, als sich etwas zu kaufen, dass die meiste Zeit nur rumliegt.“

Statt den Nachbarn auch die Bücherei fragen

Nachhaltigkeit ist immer mehr gefragt. „Wer teilt, wirft weniger weg“, ist das Motto dieser Aktion – und auch das Motto der Menschen, die mehr und mehr den Minimalismus leben. Außerdem können so auch bestimmte Dinge erst einmal ausprobiert werden, bevor es zu einer Kauf-Entscheidung kommt. Wie bei der Ukulele, die gleich ausgeliehen wurde. Aber auch Jonglierbälle oder ein Slackline-Set sind im Angebot. Für Menschen, die mehr Wert auf Praktisches legen, gibt es ein Laminiergerät, eine Lochzange, ein Strommessgerät oder den berühmten Akkuschrauber, der auch gerne mal beim Nachbarn ausgeliehen wird. „Aber für manche Menschen ist es vielleicht niedrigschwelliger, in die Bücherei zu gehen statt zum Nachbarn“, sagt Tröster.

Die nützlichen und spaßigen Gegenstände können jeweils für eine Woche ausgeliehen werden. Sollten die Dinge von den Büchereikunden gut angenommen werden, überlegt Kerstin Tröster, dieses Angebot dauerhaft einzurichten. „Dann werden wir einige Sachen für unsere Bücherei anschaffen. Wir haben schon viele Ideen, sind aber auch offen für Vorschläge“, sagt sie.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kerstin Tröster hofft auch, mit dieser Aktion wieder mehr Kunden in die Bücherei zu locken. Denn die Pandemie hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. „Normalerweise hatten wir immer rund 3400 aktive Kunden, im letzten Jahr waren es 10000 weniger.“ Die 3G-Regelung mache es auch nicht gerade einfacher. „Damit wird der Bücherei die Niedrigschwelligkeit genommen.“ Und auch die beliebten regelmäßigen Veranstaltungen in der Stadtbücherei müssen derzeit ausgesetzt werden. Um die Bücherei trotz allem lebendig zu gestalten, ist das Team für Aktionen wie die „Bibliothek der Dinge“ immer offen.