Neu auf dem Schulhof - In der Pause geht’s in Bad Bramstedt jetzt in die Musikoase

Die Grundschule Am Bahnhof in Bad Bramstedt hat jetzt eine Musikoase auf dem Schulhof: Große, wetterfeste Instrumente, auf denen die Kinder ihren musikalischen Neigungen freien Lauf lassen können. Auch jeder andere darf die Instrumente ausprobieren, die mit einer kleinen Feier eingeweiht wurden.