Kaltenkirchen

Eigentlich, sagt Kerstin Tröster, hätte sie das Thema „Freundschaft“ nicht unbedingt vom Hocker gehauen. „Aber in Hinblick auf die Corona-Zeit hat sich da bestimmt viel verändert und das macht das Thema spannend“, sagt die Leiterin der Stadtbücherei Kaltenkirchen.

Künftig wechselnde Ausstellungen im „Themenraum“

Die Stadtbücherei Kaltenkirchen freut sich neben 30 anderen Büchereien in Schleswig-Holstein, einen sogenannten „Themenraum“ ihr Eigen nennen zu dürfen. Dieser Raum ist ein Präsentationsmöbel, das im Rahmen des Förderprogramms zum „Digitalen Masterplan Kultur“ des Landes Schleswig-Holstein gefördert wird und zukünftig durch wechselnde Ausstellungen und Präsentationen die Stadtbücherei Kaltenkirchen bereichern soll.

Was das konkret bedeutet: In der Stadtbücherei steht jetzt bis Ende November ein größeres multimediales Regal, in dem nicht nur Sachbücher, Romane und Filme zum Thema Freundschaft ausgestellt sind. Eine Audiovorrichtung mit Kopfhörern lädt ein, sich einen Briefwechsel zwischen zwei Autorinnen anzuhören. Themen wie „Bedeutung von Freundschaft“, „Kommunikation früher und heute“ oder „Außergewöhnliche Freundschaften“ wird in diesen Medien nachgegangen.

Basteln mit der besten Freundin, dem besten Freund

Aber das ist längst nicht alles: Zusätzlich zur Ausstellung gibt auch eine Handvoll Veranstaltungen zum Thema Freundschaft, die sich das Team der Stadtbücherei überlegt hat. So zum Beispiel am 16. November (16 bis 18 Uhr) „Du bist mir viel wert – Freundschaftliches Basteln in der Bücherei“. „Basteln kommt bei unseren Kunden immer sehr gut an und wir haben auch zwei Kolleginnen im Team, die ganz toll basteln können“, sagt Kerstin Tröster. Zusammen mit der besten Freundin oder dem besten Freund soll an diesem Nachmittag in gemütlicher Runde gebastelt und geklönt werden.

Auch einen Filmabend zum Thema wird es nach langer coronabedingter Pause wieder geben. Am 9. November ab 19 Uhr zeigt die Bücherei den oscarprämierten Film „Green Book – Eine besondere Freundschaft“. „Das ist einer meiner Lieblingsfilme“, sagt Tröster, die hofft, dass an diesem Abend auch wieder Popcorn ausgegeben werden kann.

Neu gegründete Geschichtswerkstatt trifft sich erstmalig

Am meisten freut sich das Bücherei-Team aber auf die Veranstaltungen der neu gegründeten Geschichtswerkstatt, die sich am 9. November um 17 Uhr zum ersten Mal in der Bücherei trifft. Alle Geschichtsinteressierten sind eingeladen teilzunehmen. Anlässlich des Themenraums steht bei diesem ersten Treffen die Freundschaft im Mittelpunkt. „Es werden zum Beispiel die Städtepartnerschaften Kaltenkirchens beleuchtet oder auch die Freundschaft zwischen Hans Stockmar, Firmeninhaber der Wachsschmelze, und Josef Gelbart, der im Warschauer Ghetto ums Leben kam“, informiert Tröster.

Vortrag über eine ganz besondere Freundschaft

Zu jener Freundschaft wird es am 25. November einen Vortrag mit dem Titel „Kaltenkirchen und das Warschauer Ghetto - die besondere Freundschaft zwischen Hans Stockmar und Josef Gelbart“ vom Historiker Dr. Gerhard Braas geben. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zwischen 1941 und 1942 schrieb der Jude Josef Gelbart seinem väterlichen Freund und früheren Chef Hans Stockmar Briefe aus dem Warschauer Ghetto. Diese Briefe beschreiben auf erschütternde Weise die Alltagswirklichkeit und Ausweglosigkeit in dem jüdischen Ghetto. „Wir freuen uns wirklich sehr auf diesen Vortrag und auch darüber, dass sich die Geschichtswerkstatt jetzt jeden Monat bei uns treffen wird“, so Tröster.

Beim Basteln und in der Geschichtswerkstatt können bis maximal 20 Interessierte teilnehmen, zum Vortrag und Filmabend nicht mehr als 30. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Um Anmeldung wird unter stadtbuecherei@kaltenkirchen.de oder telefonisch 04191/958 440 gebeten. Die Besucher müssen entweder genesen, geimpft oder getestet sein (3G).