Angesichts unzähliger Neuinfektionen und mehr als Tausend Quarantänefällen nach Omikron-Ausbrüchen in Diskotheken in Segeberg und benachbarten Kreisen hat der Infektionsschutz in Segeberg das Limit erreicht. Hunderte Fälle sind unbearbeitet, es gibt keinen Überblick über die Infektionslage mehr.