Ein Update: Der Bad Bramstedter Gastronom Tom Möller hatte sich mit Corona infiziert und verbringt seine Isolationszeit freiwillig in seinem Lokal „Gazelle“. Ihm geht es auch an Tag sechs der Isolation gesundheitlich gut – nur die Abgeschiedenheit drückt allmählich aufs Gemüt. Am meisten fehlt ihm seine dreijährige Tochter Milda.