Mehrere Kartons, viele Aktenordner und Notizen: Die Initiative A20 Großer Nordbogen ist seit ihrer Gründung vor genau 20 Jahren nicht müde geworden, für eine alternative Trasse der A20 ab Bad Segeberg als geplant zu kämpfen. David gegen Goliath. Von Beginn an dabei ist Nic Pohlmann aus Kaltenkirchen.

Von Nicole Scholmann