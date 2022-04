Henstedt-Ulzburg

„Und die wichtigste Regel: Nicht aufstehen!“ Inken Pfeiffer vom Inklusionsprojekt Hamburger Weg des HSV macht klare Ansagen. Die Siebtklässler der Olzeborchschule hören gut zu. Und dann geht das Basketballspiel neun gegen neun los. Das Besondere: Alle Spieler sitzen in Rollstühlen.

Zum ersten Mal waren Inken Pfeiffer und die Basketballspieler Kai Möller und Luc Weiland – die beiden Männer sind gehandicapt und spielen professionell Basketball – in Henstedt-Ulzburg. Sie trafen auf sehr motivierte Jugendliche, die keine Berührungsängste hatten.

Angestoßen hatte Lehrer und Fachschaftsleiter Henrik Preuß den Besuch. Durch die Corona-Pandemie hatte sich der Termin immer wieder verschoben, jetzt konnte er abgemacht werden. „Das ist sehr begehrt, vor allem in Hamburg“, berichtet Preuß. Umso mehr freut er sich, dass die Hamburger, die mit dem HSV-Inklusionsprojekt in Norderstedt beheimatet sind, den Weg aufs Dorf fanden.

Sportlehrer Henrik Preuß hatte den Besuch der Rollstuhlbasketballer des HSV organisiert. Quelle: Nicole Scholmann

„Ich dachte, das geht ganz schwer. Ist aber ganz leicht“, sagt Melek in einer Spielpause. Die Schülerin greift zusammen mit ihren Freunden und Klassenkameraden oft zum Basketball – allerdings laufen sie dafür mit ihren Beinen übers Spielfeld. Im Rollstuhl zu sitzen und dann mit dem Basketball zu agieren finden sie alle spannend. „Das gibt bestimmt Muskelkater in den Armen“, vermutet sie, denn der Rollstuhl wird nur durch Armkraft vorwärts bewegt.

„Die Hände brennen ganz schön“, gibt Sarah zu. Auch ihre Arme schmerzten bereits nach den ersten Minuten im Spiel. „Man kann froh sein, dass man laufen kann“, gibt Leonie zu bedenken. Berührungspunkte mit Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, haben die drei Mädchen im Alltag nicht.

Die Sportklasse der Klassenstufe 7 der Olzeborchschule Henstedt-Ulzburg hatte am Montag mehrere Rollstuhlbasketballer des HSV zu Gast. Sie trainierten mit den Jugendlichen und nahmen ihnen die Scheu vor dem Rollstuhl. Quelle: Nicole Scholmann

Die 20 Sportrollstühle hat das HSV-Team mit nach Henstedt-Ulzburg gebracht. Sie sind besonders wendig und ohne viel Schnickschnack gefertigt. „Die kosten pro Stück zwischen 3000 und 5000 Euro“, erzählt Inken Pfeiffer. Es sind echte Wettkampfrollstühle und werden auch von Profis genutzt. Natürlich werden sie, so Pfeiffer, auf jeden Spieler angepasst. Bis zur Bundesliga können übrigens auch Menschen, die nicht auf einen Rollstuhl angewiesen sind, diese Handicap-Sportart ausüben.

Kai Möller hat schon an Weltmeisterschaften und Paralympics teilgenommen. In Henstedt-Ulzburg zeigte er sein Können mit dem Basketball und am Korb. Es bringe ihm großen Spaß, jungen Menschen seine Sportart näher zu bringen. Scheu hatten die Schülerinnen und Schüler gar nicht vor dem Thema Rollstuhl und Handicap. „Das kommt erst mit dem Alter“, bedauert der Profi-Basketballspieler.