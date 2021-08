Stand-up-Paddeling, Livemusik, Kinderprogramm – beim inklusiven Picknick am Großen Segeberger See war einiges los am Sonntag. 400 bis 500 Menschen jeden Alters genossen das bunte Treiben auf der Promenade.

Inklusives Picknick am See

Inklusives Picknick am See - Segeberger genießen buntes Treiben mit Livemusik und Kinderprogramm

Inklusives Picknick am See - Segeberger genießen buntes Treiben mit Livemusik und Kinderprogramm

Von Nadine Materne