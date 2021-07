Immer mehr steigt der Bedarf an E-Ladestationen. In Großenaspe, unweit der Zufahrt zur Autobahn 7, soll jetzt ein großer Ladepark entstehen. Ein Privatinvestor plant das Aufladen von 20 Fahrzeugen gleichzeitig. Ein anderes Großprojekt der Gemeinde scheint hingegen gestorben.

Grünes Licht für einen Fahrzeug-Ladepark in A7-Nähe

Großenaspe - Grünes Licht für einen Fahrzeug-Ladepark in A7-Nähe

Großenaspe - Grünes Licht für einen Fahrzeug-Ladepark in A7-Nähe

Von Uwe Straehler-Pohl