Kaltenkirchen

„Ich stimme für den Plaungsstopp, weil ich finde, dass Motorsport nicht mehr in die heutige Zeit passt“, sagt Finn Ruge. Der Kaltenkirchener gab am späten Sonntagnachmittag sein Stimme zum Bürgerentscheid im Rathaus Kaltenkirchen ab: „Es ist gut, dass wir die Möglichkeit haben, uns an dieser Entscheidung zu beteiligen“, sagt der Familienvater.

Ergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet

Insgesamt dürfen an diesem Sonntag noch bis 18 Uhr 18132 Abstimmungsberechtigte am Bürgerentscheid teilnehmen, den die Bürgerinitiative gegen die geplante Motocrossanlage in Moorkaten auf den Weg gebracht hatte – zusammen mit Thies Rickert und Reinhard Bundschuh von der Wählergemeinschaft Pro-Kaki. Sie hoffen, dass eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger für den Planungsstopp der umstrittenen Anlage stimmen wird. Doch erfolgreich wird der Bürgerentscheid nur, wenn mindestens 2901 Menschen (16 Prozent aller Berechtigten) für den Planungsstopp stimmen und damit eine Mehrheit bilden.

Gegen den Planungsstopp heißt für die Anlage

Zur Wahlbeteiligung kann Gemeindeabstimmungsleiter Florian Steenbuck am späten Nachmittag noch nicht viel sagen. „Gegen Mittag hatte etwa 1000 Menschen ihre Stimmen abgegeben.“ Allerdings seien 1921 Briefabstimmungen beantragt worden. „Das ist erheblich“, sagt Steenbuck. Es bleibt also spannend bis etwa gegen 19 Uhr alle Stimmen ausgezählt sind.

„Wir stimmen gegen den Planungsstopp“, sagt Hauke Böge. Er kam zusammen mit seiner Frau Vivien Ladehof und ihren dreijährigen Zwillingsjungs ins Wahllokal: „Das Konzept des MSC ist schlüssig und ich kenn einige, die dort aktiv sind“, sagt Böge. Auch wenn er selbst und seine Frau nicht von so einer Anlage profitieren werden: „Vielleicht interessieren sich aber unsere Jungs später für den Sport. Außerdem gehört der MSC zu Kaltenkirchen, wie alle anderen Vereine auch.“