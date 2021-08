Hasenmoor

Es brauchte drei ruhigere Lieder in der Zugabe, damit die 1800 Besucher langsam einsahen, dass die Party vorbei war. Nach anderthalb Stunden des regulären Konzerts war daran nicht zu denken: Jan Delay hatte das Publikum derart begeistert, dass das Johlen und Pfeifen kein Ende finden wollte.

Es wurde getanzt, gesungen und gefeiert beim Strandkorb Open Air

Mit großer Band hatte der Sänger seine Zuhörer beim Strandkorb Open Air auf dem Flugplatz Hartenholm vom ersten Moment an im Griff. Satter Sound, eine üppige Lichtshow und viel Bewegung auf der Bühne lieferten zusammen eine Show, die kaum jemanden im Strandkorb sitzen ließ. Jan Delay schaffte es, die vielen kleinen Zuhörer-Inseln trotz Corona-Bedingungen zu einer großen, wogenden Masse zu vereinen, die zusammen sang, schwofte und tanzte, sich Tanzschritte zeigen ließ und sogar auf das „Spielchen“ einging, von dem Delay selbst meinte, eigentlich hätten alle genug davon, aber nach zwei Jahren Zwangspause sei mal wieder Zeit dafür, in die Hocke zu gehen und auf Kommando gemeinsam in die Höhe zu hüpfen.

Jan Delay, mal hart, mal zart

Jan Delay ist durchaus umstritten. Er positioniert sich einerseits klar links und rechtfertigt Gewalt gegen Sachen; andererseits hat er eine Quote für deutsche Musik gefordert. Über „besorgte Bürger“ reimt er im Lied „Spaß“: „Sie hatten alle noch nie Spaß / Und darum sind sie voller Hass“. Aber in Hip-Hop-Manier nimmt er Anfeindungen als Beleg für die eigene Größe und stellt in „King in mei’m Ding“ klar: „Oh, shit, ich bin in Monsterform“. Natürlich spielt auch das große Thema Party eine wichtige Rolle in seinen Liedern. Aber es geht auch zarter, etwa im Lied „Saxophon“, adressiert an seine Eltern: „Ja, Mann, eure Liebe und auch euer Vollkornbrot / Haben mich bis hier gebracht“.

Konzertbesucher waren textsicher

Zu verstehen waren die Verse allerdings nicht; Delays näselnde Stimme macht es sowieso nicht einfach, in der Live-Abmischung wurde sie vollends zu einem weiteren Instrument. Doch die meisten Zuhörer kannten die Texte offensichtlich sowieso.

Hip Hop ist seine Heimat, aber von dort aus zieht Jan Delay in andere Gefilde. Der „Disko“ huldigt er nicht nur im gleichnamigen Lied, sondern gleich mit einem ganzen Block in seiner Show, inklusive „Freeze“, sprich: Stopptanz. Außerdem gab es noch Rock, Ska und Reggae zu hören.

Liegt Hartenholm in Nordfreezeland?

Jan Delay biedert sich nicht bei seinem Publikum an. „Ich bin einer vom Volk“, verkündete er in einer Moderation und bekam dafür Applaus. Im nächsten Satz sagte er: „Ich ziehe mich auch an wie die“ und drehte sich lachend weg. Jan Delay ist bekannt für sein extravagantes Bühnen-Outfit, dass an diesem Abend aus grauem Anzug, hellem Hut, rosa Hemd und großer Sonnenbrille bestand – auch wenn einige Männer im Publikum ebenfalls Hüte trugen, war der Unterschied unübersehbar und gewollt.

„Sind wir hier nicht in Nordfreezland?“ fragte der gebürtige Hamburger bei der Anmoderation des Freeze-Tanzes und legte nach mit: „oder in Dithmarschen?“ Was gut funktionierte, war die Musik. Gleich zehn Leute unterstützten Jan Delay auf der Bühne: drei Bläser, Schlagzeuger, Bassist und Gitarrist, zwei Keyboarder und drei Background-Sängerinnen. Zusammen ließen sie es gut abgehen.

