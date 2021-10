Kaltenkirchen

Die Janusz-Korczak-Schule in Kaltenkirchen ist ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. „In unserem Schulalltag sind Ausflüge und Unterricht außerhalb der Schulmauern ein fester Bestandteil“, erzählt die stellvertretende Schulleiterin Sabine Carstens. „Deshalb sind die Busse als Transportmittel so wichtig für uns.“

45 Kaltenkirchener Sponsoren auf einem Transporter

Einen nagelneuen Transporter erhielt die Schule nun – und musste dafür keinen Cent bezahlen. Möglich macht das ein besonderes Sponsoring, das von der Firma „Pro Humanis“ aus Dortmund organisiert wird. Mitarbeiterin Svenja Helbig war dafür zwei Monate lang unterwegs und hat Kaltenkirchener Unternehmern und Unternehmerinnen Anzeigenplätze auf dem Bus verkauft. „Da mache ich gerne mit. Weniger für die Werbung, mehr für die gute Sache“, sagt Jörg Rehder von Elektrohandel Ahrens, einer der Sponsoren, und das nicht zum ersten Mal.

Schule macht viele Ausflüge

Sechs der 45 Sponsoren besuchten kürzlich zusammen mit Helbig die Schule, um sich den Spendenbus anzuschauen. Die Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen bedankten sich mit Kaffee und Kuchen und einem kleinen Geschenk für jeden Sponsor: ein Foto, aufgenommen vor dem neuen Bus, und eine Tüte selbst gemachtes Müsli.

Sabine Carstens berichtete den Sponsoren, welche Ausflüge die Kinder regelmäßig unternehmen. „Die Unterstufe fährt einmal in der Woche in den Wald, die Mittelstufe war gerade im Noctalis in Bad Segeberg und mit der Oberstufe haben wir kürzlich die KZ-Gedenkstätte Springhirsch besucht.“

Außerdem fahre die Werkstufe häufig zu Betriebsbesichtigungen und zu Hofgemeinschaften, wo die Schüler später häufig leben und arbeiten werden. „Unsere Busse sind sehr oft in Gebrauch und kreisweit unterwegs, was für die Sponsoren ja gut ist“, so Sabine Carstens, die sich sehr über das neue Fahrzeug freute.