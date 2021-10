Körperverletzung in Bad Segeberg - Jogger stößt Jugendlichen in den Segeberger See – Polizei ermittelt

Ein Jugendlicher wurde in Bad Segeberg von einem Jogger mutwillig in den Großen Segeberger See gestoßen und verletzte sich. Die Polizei in Bad Segeberg ermittelt. Wer hat die Szene auf der Seepromenade beobachtet?