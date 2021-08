Hasenmoor

„Joy Denalane und Band haben sich auf die Strandkorb-Termine in Hartenholm und Zweibrücken gefreut, leider muss sich ein Mitglied der Live-Crew in häusliche Quarantäne begeben“, teilt der Veranstalter des Festivals Strandkorb Open Air auf dem Flugplatz Hartenholm mit. Da sich in der kurzen Zeit kein Ersatz finden lasse, könnten die Termine am 26. August in Hartenholm und am 29. August in Zweibrücken nicht wie geplant stattfinden, heißt es in einer Mitteilung. Die Auftritte werden ersatzlos gestrichen. Die Eintrittskarten können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Dritte Absage beim Strandkorb Open Air Hartenholm

Die Nachricht kommt kurz nach der Absage des Konzertes von Chris de Burgh. Der bekannte Künstler ist selbst an Covid erkrankt und kann den Weg zum Flugplatz Hartenholm nicht antreten. Corona scheint es nicht gut mit dem Festival zu meinen.

Aus einem anderen Grund war bereits Helge Schneiders Gastspiel in Hasenmoor beim Strandkorb Open Air abgeblasen worden. Helge Schneider kam mit dem Konzept des Festivals nicht zurecht. Er hatte einen Auftritt nach kurzer Zeit abgebrochen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf dem Flugplatz Hartenholm spielen noch VNV Nation (27. August), Culcha Candela (28. August), Jan Delay (29. August), Max Mutzke (2. September), Joris (3. September), Deine Freunde (4. September, nachmittags), Doro Pesch (4. September, abends); Gregor Meyle (5. September), Sasha (7. September), Bülent Ceylan (9. September), Hartenholm Olé (10. und 11. September), Die Pochers (13. September), Die Söhne Hamburgs (15. September), Milow (16. September), Johannes Oerding (17. und 18. September), Daniel Wirtz (19. September), Pietro Lombardi (24. September), Saltatio Mortis (25. September) und Fritz Kalkbrenner (26. September). Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen, eventim.de oder strandkorb-openair.de.