Die A-Junioren des SV Henstedt-Ulzburg verpassten der Hoffnung des TSV Kronshagen einen Dämpfer, Druck auf Oberliga-Spitzenreiter JFV Lübeck aufbauen zu können. Der Tabellenzweite kam beim SVHU (4.) nicht über ein 1:1 hinaus. „Ein richtiges gutes Spiel“, lobte SVHU-Trainer Sebastian Günther, dessen Team vor dem Anpfiff vom Landesverband ausgezeichnet wurde, weil es vor und nun auch nach Corona in der Fairplay-Wertung ganz oben steht.

Das 1:0 für die Gäste durch Serkan Yildirimer (10.) beantwortete Timo Jung per Elfmeter nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich. Zuvor war Jung nach einem unwiderstehlichen Solo über das halbe Feld regelwidrig in Strafraum gestoppt worden. „Im weiteren Verlauf war es eine Partie, in der es hin und her ging und in der beide Mannschaften Chancen besaßen“, schilderte Günther. In der Schlussphase drängten die Kronshagener, die das Hinspiel noch mit 3:0 gewonnen hatten, auf das Siegtor. Doch der SVHU verteidigte geschickt wie engagiert und sicherte sich hochverdient den einen Zähler.

C-Junioren der Kaltenkirchener TS schlagen Eidertal Molfsee

Für eine faustdicke Überraschung sorgten unterdessen die C-Junioren der Kaltenkirchener TS. Die Mannschaft, die von Dieter Deckena und Claudius Skiba ausgebildet wird, gewann gegen den bis dahin unbesiegten Oberliga-Titelanwärter SpVgg. Eidertal Molfsee mit 1:0. Das Tor, das für Riesenjubel bei den Kaltenkirchenern sorgte, erzielte Vlad Fana in der letzten Minute. „Die Jungs haben sich von Beginn an reingehauen, Gas gegeben und sich regelgerecht in dieses Spiel hinein gesteigert“, sagte Deckena, dessen Team sich in der Tabelle immer weiter von den Abstiegsplätzen entfernt. „Wir sind in der Oberliga angekommen, müssen aber weiter hart an uns arbeiten.“