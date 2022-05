Bad Bramstedt

Dem Bau des Jugendcafés hinter dem Jugendzentrum dürfte nichts mehr im Wege stehen. Am Donnerstag, 5. Mai, wird der erste symbolische Spatenstich gesetzt. Die CDU hat am Dienstagabend in der Stadtverordnetenversammlung doch darauf verzichtet, den Baustart per Antrag zu stoppen. Die Kritik am Ausschreibungsverfahren hielt Fraktionssprecher Volker Wrage aber aufrecht. Unmut herrscht in der Kommunalpolitik nun allerdings über die Einladungsliste zum ersten Spatenstich.

Der Baustart war bereits in der vorvergangenen Woche von Bürgermeisterin Verena Jeske angekündigt worden. Im kleinen Rahmen sollte der erste Spatenstich stattfinden. Am Dienstagvormittag kündigte sich dann aber Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) an, da das Land 480.000 Euro zu dem Bau beisteuert. Bürgermeisterin Jeske erweiterte daraufhin flugs die Einladungsliste um die Fraktionsvorsitzenden. Und die murrten prompt wegen der Kürze der Zeit.

CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Wrage: „So kurzfristig geht das nicht, das ist ein Unding.“ Bürgermeisterin Jeske antwortete, sie sei ursprünglich der Ansicht gewesen, dass mit der eingeladenen Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt die Kommunalpolitik ausreichend vertreten sei. „Es gibt keine festgelegten Spielregeln, wer zu solchen Anlässen eingeladen werden muss.“ Da nun aber die Innenministerin komme, habe sie die Fraktionsvorsitzenden gebeten, auch dabei zu sein. „Sie befinden sich ja alle im Wahlkampf und sind sicherlich an einem Foto interessiert“, so die Bürgermeisterin.

Karin Steffen, Vorsitzende der SPD-Fraktion, akzeptierte das nicht. „Mir geht es nicht um ein Foto mit der Ministerin, sondern um das Jugendzentrum, für das wir uns immer eingesetzt haben.“ Sie müsse nun umdisponieren, um teilnehmen zu können.

Sozialausschussvorsitzender Spies bekam gar keine Einladung

Gar nicht eingeladen wurde der Vorsitzende des Sozialausschusses, Manfred Spies (SPD), in dessen Zuständigkeit das Jugendzentrum fällt, und dem ein angespanntes Verhältnis zu Jeske nachgesagt wird. „Ich möchte die Bürgermeisterin fragen, ob sie mir damit etwas sagen will?“ Die Rathauschefin wiederholte sich, es gebe keine festgelegten Einladungs-Spielregeln.

Vom Tisch ist der von der CDU am Montag im Bauausschuss angekündigte Antrag, den ersten Spatenstich zu stoppen. Die Fraktion verzichtete darauf, sie hätte wohl auch keine Mehrheit bekommen. Inhaltlich blieb Volker Wrage aber bei seiner Kritik daran, dass nur Schritt für Schritt die einzelnen Gewerke ausgeschrieben werden. Dadurch sei völlig unklar, was das Café und die Teilsanierung des Jugendzentrums am Ende kosten werde. „Wir wissen nicht, wo das hinführt.“

Architektin: Komplettausschreibung ist nicht möglich

Architektin Angela Schnack war zu der Stadtverordnetenversammlung gekommen, um die Vorgehensweise noch einmal zu begründen. Eine Komplettausschreibung sei nicht möglich. „Wir bekommen keine Angebote, wenn die Handwerker nicht kurzfristig starten können.“

Angesichts der Preissteigerungen sei es ein unkalkulierbares Risiko für die Unternehmen, sich jetzt preislich festzulegen, aber erst in einigen Wochen, wenn ihr Gewerk an der Reihe sei, zu starten. Dieses Verfahren sei bei öffentlichen Bauten mittlerweile üblich. Auch bei der Erweiterung des Amtes Bad Bramstedt-Land werde so verfahren, erklärte die Architektin.