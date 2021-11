Bad Segeberg

Corona hat in den vergangenen Monaten auch die so wichtige Alkoholprävention ausgebremst, denn Mitmach-Angebote in Schulen oder in der Freizeit konnten lange kaum noch umgesetzt werden. Dabei bedeuten Kontaktbeschränkungen und Quarantäneanordnungen eine drastische Veränderung des gewohnten Alltags – mit der Gefahr eines steigenden Alkoholkonsums. Und so ist das gerade wieder gestartete Projekt „JiMs Bar“ hoch aktuell.

Das Projekt wird von der Kieler Landesregierung und den schleswig-holsteinischen Sparkassen als landesweiter Partner unterstützt. Der Kreis Segeberg gibt rund 1000 Euro pro Schulung dazu. Die Leitung im Kreis liegt in den Händen des Kinder- und Jugendschutzes.

JiM = Jugendschutz im Mittelpunkt

Hinter dem Namen (JiM = Jugendschutz im Mittelpunkt) steckt die gute Idee, auf Festen und Feiern eine ansprechende Alternative zu alkoholischen Getränken anzubieten. In einem Barkeeper-Tagesseminar geht es um das gekonnte Mixen, Shaken und Schütteln alkoholfreier Cocktails, aber auch um Theoretisches wie die wichtige Hygiene, Lagerhaltung der verwendeten Getränke und das Benehmen einem Gast gegenüber.

Bunt und in allen leckeren Geschmacksrichtungen, liebevoll dekoriert - das waren die alkoholfreien Cocktails der Teilnehmenden am Kurs Quelle: Friederike Kramer

Der Hamburger Profi-Barkeeper Uli Pelzeter schulte in der Jugendakademie an der Marienstraße nun wieder im ersten von fünf Kursen elf Teilnehmer und Teilnehmerinnen unterschiedlicher Altersgruppen ab 16 Jahren – Schüler, Azubis, Erwachsene, die das Erlernte später gern bei Feiern von Sportvereinen, Feuerwehren und Gemeinden anwenden wollen. Auch immer mehr Jugendliche engagieren sich so für Gleichaltrige und erfüllen zugleich eine Vorbildfunktion.

Mobiler Tresen im Foyer

Für sie stand dann auch ein mobiler JiMs-Bartresen als Arbeitsplatz im Foyer der Akademie zur Verfügung. Die älteren Kursteilnehmer, wie die 50-jährige Ellen und Kirsten, waren von dem Angebot ebenso begeistert wie die jüngeren. Beide Frauen wollen später unter anderem bei Dorffesten alkoholfreie Cocktails ausschenken.

„Wir freuen uns, dass wir hier neue Jugendliche kennenlernen – das ist cool,“ freuten sich die 18-jährige Schülerinnen Fredi aus Nützen und Hanna aus Bad Segeberg, die in den Sommer-Zeltlagern in Wittenborn und Stocksee von diesem Kurs gehört hatten. Die 29-jährige Stephanie von der Lebenshilfe zauberte gekonnt einen köstlichen Meloni-Cocktail aus Wassermelonensirup sowie Cranberry- und Ananassaft am Shaker, während Stine bewies, dass ein Virgin Mojito – natürlich ohne Rum – mindestens genauso gut schmeckt wie das Original aus Kuba.

Die Teilnehmer mixten köstliche alkoholfreie Cocktails - links stehend Jana Oelschlägel vom Kreisjugendring Bad Segeberg, ganz rechts der Profi-Barkeeper, der die Teilnehmer unterrichtete Quelle: Friederike Kramer

„Solch ein Kurs macht Spaß und im wahrsten Sinne des Wortes kommen dabei viele auf den Geschmack“, freute sich dann auch Jana Oelschlägel vom Kreisjugendring Segeberg, die schon seit zehn Jahren das Projekt mit leitet.

Die nächsten Termine für Kurse in JiM’s Bar sind am 12. Februar, 30. April, 18. Juni und 17. September 2022, Anmeldung unter Telefon 04551/3464, E-Mail: kjrkjr-se.de, Kursgebühr: 18 Euro. Es handelt sich um ein Angebot der Jugend-Akademie Segeberg im Verein für Jugend- und Kulturarbeit (VJKA).