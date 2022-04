Jugendsprecherin fordert Wiedereröffnung des Juz Bad Bramstedt

Bad Bramstedt

Am Dienstag, 5. April, kommt die Stadtverordnetenversammlung zusammen, um noch einmal über die Zukunft des zurzeit geschlossenen Jugendzentrums zu sprechen. Marie Luhn, letzte Verbliebene des Jugendbeirates, hat in einem offenen Brief die Stadtverordneten aufgefordert, dem abgelehnten Jugendcafé doch noch eine Chance zu geben und das Juz schnell wieder zu eröffnen.

Der Jugendbeirat hatte 2018 eine Umfrage unter jungen Leuten in Bad Bramstedt initiiert. Ganz oben auf der Wunschliste stand ein Jugendcafé. Seitdem gehört dieses zu den heftigst umstrittenen Themen der Kommunalpolitik. Eigentlich hatten sich alle zum Bau eines Cafés auf der Rückseite des Juz bekannt. Doch dann galoppierten die Kosten davon. Als vor zwei Wochen die Stadtverordnetenversammlung mit einer erneuten Kostensteigerung konfrontiert wurde – Anbau und Teilsanierung des Altbaus sollen nun 950.000 Euro kosten – trat eine Ein-Stimmenmehrheit auf die Bremse. Die zusätzlichen Haushaltsmittel von 149.000 Euro wurden nicht bereitgestellt. Verärgert über diesen Beschluss, schloss Bürgermeisterin Verena Jeske daraufhin das Jugendzentrum. Bei Untersuchungen des Altbaus waren zweiadrige Stromleitungen entdeckt worden, ein Sicherheitsmangel, den sie nicht länger verantworten wollte.

Den Jugendbeirat gibt es in der damaligen Zusammensetzung nicht mehr. Nach dem Abitur haben die Mitglieder ihr Mitwirken eingestellt. Nur Marie Luhn, die zurzeit gerade im Abitur steckt, ist übrig geblieben. Als sie von dem Beschluss der Stadtverordneten hörte, griff sie zum Laptop und verfasste einen langen Brief, den sie zwischenzeitlich an die Fraktionsvorsitzenden geschickt hat.

Ist die Jugend in Bad Bramstedt unwichtig für die Politik?

„Ich bin enttäuscht von Ihnen!“, beginnt sie ihr Schreiben. Und: Sie sei „sauer“, weil der Beschluss gezeigt habe, „wie unwichtig wir für Sie sind.“ Bad Bramstedt sei arm an Angeboten für Jugendliche und jetzt sei mit der Juz-Schließung das „einzig existierende Angebot für Jugendliche in unserer Stadt auch weg.“

Bezugnehmend auf den Jugendtreffpunkt an der Osterau, den die Stadt vor zwei Jahren geschaffen hatte, schreibt die Abiturienten: „Es reicht nicht einfach nur, auf einsamen Plätzen Hütten aufzustellen, die nur passive Angebote bieten.“ Es müssten von Menschen gestaltete Angebote her, um die Stadt auch für junge Menschen mit Leben zu erfüllen, so die Jugendsprecherin. Sie würden sonst an den Rand gedrängt und, wie ja auch schon geschehen, als Störenfriede wahrgenommen, die laute Musik hören und Plätze verschmutzen. „Wir brauchen das Juz und im besten Fall auch den Anbau“, schreibt die Abiturientin.

Die Stadtverordnetenversammlung wird am Dienstag eine neue Berechnung von Architektin Angela Schnack beraten. Sie hatte vom Sozialausschuss der Stadt den Auftrag bekommen, eine Prioritätenliste vorzulegen, aus der hervorgeht, was möglicherweise an Sanierungsarbeiten im Altbau auf später verschoben werden kann. Da das Vorhaben aus diversen Programmen gefördert wird, verbleiben von den bisher berechneten Kosten in Höhe von 950.000 Euro nur 270.000 Euro bei der Stadt. Inwieweit sich auch die Zuschüsse verringern, wenn eine abgespeckte Variante zum Tragen kommt, ist noch unklar.

Die Stadtverordnetenversammlung tagt online. Die Zugangsdaten sind auf der Homepage der Stadt (www.bad-bramstedt.de) abrufbar.