Wittenborn

Die Coronazeit hat auch den Betrieb auf dem Jugendzeltplatz Wittenborn am Mözener See kräftig durcheinander gebracht. Das Programm der drei beliebten zweiwöchigen Feriencamps wurde angepasst. Und neue Angebote für Studenten und Schulklassen wurden aufgelegt und waren stark nachgefragt.

In der letzten Ferienwoche des Sommers zieht Marco Maibaum (39), Leiter des Jugendzeltplatzes des kreisnahen Vereins für Jugend- und Kulturarbeit, schon mal vorsichtig eine Bilanz: „Die Vorsaison war für uns wegen Corona fast ganz ausgefallen. In die Hauptsaison konnten wir nach sehr kurzfristiger Vorbereitung mit drei zweiwöchigen Freizeiten einsteigen.“

Jugendzeltplatz seit den 1950er Jahren

Maibaum führt seit Beginn des Jahres hauptamtlich den Zeltplatz am Mözener See. Schon seit den 1950-er Jahren bietet der Kreis Segeberg dort Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 17 Jahren die Möglichkeit, in der Natur Gemeinschaftserlebnisse und Abenteuer zu finden. Dabei wohnen und schlafen die Teilnehmer zu zwölft in Gruppenzelten: Auf der einen Seite die Jungen, auf der anderen die Mädchen.

Untergebracht sind die Kinder und Jugendlichen in Gemeinschaftszelten mit 12 Pritschen. Da drin ist es eng, aber gemütlich, wie diese Mädchengruppe zeigt. Quelle: Klaus J. Harm

Jedes Zelt hat einen Betreuer, heute „Teamer“ genannt, der oder die mindestens 18 Jahre alt sein muss und als Grundvoraussetzung im Besitz der Jugendleitercard (Juleica) sein muss. Die Mahlzeiten werden gemeinsam im großen Speiseraum eingenommen.

Diesmal kein Besuch bei Karl-May-Spielen

Vielerlei Gruppenspiele mit Außenaktivität lassen die Teilnehmer den heimischen Computer vergessen. In früheren Zeiten gehörten Ausflüge zu den Karl-May Spielen nach Bad Segeberg oder in den Wildpark Eekholt dazu. In diesem Jahr beschränkten sich die Organisatoren aber sicherheitshalber auf Streifzüge im Nahbereich, erklärte Marco Maibaum. Und die Karl-May-Spiele waren 2021 wegen der Coronakrise ohnehin abgesagt worden.

Anfang des Jahres hat Marco Maibaum (39) die Leitung des Jugendzeltlagers Wittenborn übernommen. Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren konnten hier während der Ferien jeweils 14 Tage in der Natur erleben. Quelle: Klaus J. Harm

Der 39-jährige studierte Sozialpädagoge war zuvor bei der Stadt Neumünster in der Jugendarbeit beschäftigt. Da er in den 1990-er Jahren hier schon selbst als Kind zu Gast und seit 1999 auch als ehrenamtlicher Teamer tätig war, hatte er sich auf die freigewordene Stelle sofort beworben und war zu Jahresbeginn eingestellt worden.

Studenten und Schulklassen auf Jugendzeltplatz

„Immer, wenn ich hierher komme, sage ich mir: So einen schönen Arbeitsplatz hat niemand sonst auf der Welt.“ Ihm zur Seite in der Lagerleitung steht Marco Schicker (38) als ehrenamtlicher pädagogischer Leiter der Einrichtung. Schicker, hauptberuflich Führungskraft in der Industrie, lässt sich im Sommer stets für die ehrenamtliche Tätigkeit freistellen.

„Dieses Jahr war alles anders“, sagt Schicker. „Bis 14 Tage vor den Sommerferien war nicht klar, ob und wie wir die drei Freizeiten durchführen konnten.“ Zur Überbrückung das Programm „Study and Chill“ erstellt worden. In jedem Zelt waren zwei Studenten untergebracht, die hier online an Vorlesungen teilnehmen und in aller Ruhe ihre Hausarbeiten erledigen konnten. „Dazwischen konnten sie bei Spaziergängen im Wald wieder herunterkommen und abends am Lagerfeuer entspannen“, erzählt Schicker.

Die drei Sommerfreizeiten auf Jugendzeltplatz schnell organisiert

Auch eine große Nachfrage hatte es für das Restart-Angebot für Schulklassen gegeben. Bei diesen konnten sie sich nach den coronabedingten Pausen für einen Tag wieder an Präsenz und Gruppentätigkeiten gewöhnen. „Zeitweise haben wir bis zu sechs Klassen am Tag hier gehabt“, berichtet Schicker.

Die Kinder konnten viele neue Gruppenspiele kennenlernen. Quelle: Klaus J. Harm

Als dann das Okay für die Feriencamps kam, mussten die Gruppen schnell neu zusammengestellt werden. Denn einige Teilnehmer waren abgesprungen, andere von der Warteliste nachgerückt. So gelang es, in drei Freizeiten jeweils 120 Kinder zu berücksichtigen, plus Teamer.

Neu in diesem Jahr ist das „Zelt 11“. Hier können bis zu 18 Jugendliche ihre Ausbildung zum Jugendleiter absolvieren und das Gelernte gleich unter Aufsicht erfahrener Teamer anwenden.

Am Bootssteg werkeln Joyce Marx aus Kaltenkirchen, Nimoe Garbrecht aus Bad Segeberg und Luca Brokhoff aus Henstedt-Ulzburg. Alle drei waren schon als Teilnehmer auf dem Zeltplatz und schätzen das „Wibo-Feeling“. Sie wollen Verantwortung übernehmen und freuen sich darauf, ab dem 18. Lebensjahr als Teamer dabei zu sein. Luca möchte sich auch noch als Jugendleiter beim Roten Kreuz engagieren.

Angebote auf Jugendzeltplatz auch für Nachsaison

Für die Nachsaison plant Marco Maibaum ein Detektiv- und ein Zauberer-Camp, die beide schon ausgebucht sind. Platz hat er noch für das „Lass das Kind raus“-Wochenende, bei dem Erwachsene sich noch einmal als Kind fühlen dürfen (www.vjka.de).

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona-Fälle habe es den ganzen Sommer nicht gegeben, freut sich Maibaum. „Jeder wurde bei Ankunft und 72 Stunden später noch einmal getestet, und alle Ergebnisse waren negativ.“

Anmeldungen für Sommercamp 2022 ab November

Die Anmeldungen für die Feriencamps im nächsten Jahr sollen schon im November erfolgen, weil die Ferienplanung der Eltern meist auch schon zu Silvester abgeschlossen sein muss. „Wir hoffen, dass wir 2022 wieder ein ganz normales Jahr haben werden“, ist der größte Wunsch von Jugendzeltplatz-Leiter Marco Maibaum.