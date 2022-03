Die Kinder und Jugendlichen da abholen, wo und in welchen Medien sie sich aufhalten, das haben sich die Verantwortlichen der Jugendzentren Tonne und Rhen in Henstedt-Ulzburg auf die Fahne geschrieben. Deshalb wurde eine App entwickelt. Das ist, so das Juz-Team, ziemlich einmalig im Norden.