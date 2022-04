Bad Bramstedt

Vor zwei Wochen hatte die Stadtverordnetenversammlung eine Verteuerung des Jugendcafés und der Teilsanierung des Jugendzentrums noch abgelehnt. Das lange geplante Projekt schien am Ende zu sein. Nun die überraschende Wende: Am Dienstagabend genehmigten die Stadtverordneten eine Bausumme von 1,14 Millionen Euro, 190.000 Euro mehr als die abgelehnte Summe.

Ein Grund für den Umschwung war, dass Architektin Angela Schnack in der Zwischenzeit eine detaillierte Aufstellung vorgelegt hatte, in der sie mehrere Varianten für die Sanierung des Altbaus nannte: vom unbedingt Notwendigen bis zur umfangreichen Sanierung. Die Stadtverordneten wähnten sich dadurch sicherer vor Überraschungen, die der Altbau möglicherweise birgt. Insgesamt werden jetzt für das Jugendcafé und die Sanierung des Altbaus 1,14 Millionen Euro eingeplant. Architektin Angela Schnack versicherte: „Darin sind nur die unbedingt notwendigen Sanierungsarbeiten enthalten.“ Und auch ein Puffer von 160.000 Euro, falls während der laufenden Arbeiten doch noch etwas nicht Eingeplantes erledigt werden muss.

Stadtverordnete wollten sogar Komplettsanierung des Juz

CDU-Fraktionssprecher Volker Wrage, der sich vor zwei Wochen noch gegen die 950.000 Euro-Lösung entschieden hatte, sprach sich am Dienstagabend zunächst sogar für eine Komplettsanierung aus. Die hätte über 1,3 Millionen Euro gekostet. „Wenn wir uns schon dafür entscheiden, das Jugendzentrum dort zu belassen, dann sollten wir es auch richtig sanieren“, lautete Wrages Credo. Damit stieß er auf Wohlwollen bei den anderen Parteien. Auch Grünen-Fraktionschef Gilbert Sieckmann-Joucken rechnete vor, dass die komplette Sanierung gar nicht so viel teurer werde als die Teillösung.

So soll das Jugendcafé einmal aussehen. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen. Quelle: Architektin Angela Schnack

Doch Architektin Schnack trat auf die Bremse. „Ich würde mich an ihrer Stelle nur für das absolut Nötigste entscheiden“, riet sie den Stadtverordneten. Nur wenn die Netto-Summe unter einer Million bleibe, könne auf eine öffentliche Ausschreibung der Arbeiten verzichtet werden. Dann reiche eine beschränkte Ausschreibung. Für öffentliche Ausschreibungen, die deutschlandweit laufen, interessierten sich nur große Baufirmen. „Der kleine Handwerksbetrieb guckt da gar nicht rein“, so die Planerin. Für die Großen sei das Juz aber nicht interessant. Die Folge sei, dass es keine Angebote gebe, die Ausschreibung wiederholt werden müsse und so Monate ins Land gingen. Am Ende verfielen dann die Zuschusszusagen.

Beschränkte Ausschreibungen seien dagegen für Handwerksbetriebe aus der Region attraktiv. „Wir haben dann Betriebe, mit denen wir auch sonst gut zusammenarbeiten“, so die Architektin. Und das Geld bleibe in der Region.

Die Zuschusszusagen sind beträchtlich. 680.000 Euro hat Bürgermeisterin Verena Jeske an Fördermitteln eingeworben, die aber zum Teil nur fließen, wenn bis Jahresende auch gebaut wird. Deshalb es nun ganz schnell gehen. Nach dem neuerlichen Beschluss, bei dem 19 Stadtverordnete von 24 in der Online-Sitzung anwesenden für den Bau stimmten, nur zwei aus der CDU dagegen und sich zwei der Stimme enthielten, versicherte Schnack: „Ich werde zügig die Arbeiten ausschreiben.“

Prüfung eines Neubaus abgelehnt

CDU-Fraktionschef Wrage beantragte zudem, noch einmal zu prüfen, ob nicht doch ein Neubau anstelle des Jugendzentrums möglich sei. Beim Kreis Segeberg sollte eine Bauvoranfrage gestellt werden. Architektin Schnack wiederholte ihre Ausführungen, dass dies wegen Nähe des denkmalgeschützten Schlosses nicht möglich sei. Das bestehende Gebäude genießt Bestandsschutz. Die Architektin wies darauf hin, dass auch für eine Bauvoranfrage ein erster Plan für den Neubau erstellt werden müsse, was Zeit koste. Wrage konnte sich mit seinem Antrag nicht durchsetzen. Dieser wurde mehrheitlich abgelehnt.

Dennoch gehörte der CDU-Fraktionschef in der Gesamtabstimmung zu den Befürwortern des Projekts. Ein wenig Skepsis bleibt aber. Zu KN-online sagte Wrage: „Sollten wir bei der Ausschreibung wegen steigender Baupreise noch Überraschungen erleben, müssen wir wohl noch einmal darüber sprechen.“