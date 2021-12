In diesem Jahr hat die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch bereits einen neuen Anbau erhalten. In den kommenden zwei Jahren soll nun auch der alte Teil saniert und außen an den neuen angepasst werden. Doch zuvor soll die Gedenkstätte eine Kuratorenstelle bekommen, um das Konzept für eine Dauerausstellung zu entwickeln.